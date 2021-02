Mga grupong uunahin na mabakunahan

Inaprubahan kamakailan lamang ng Inter-Agency Task Force for Emerging Infectious Diseases (IATF-EID) ang pinakabagong listahan ng mga grupong bibigyan ng prayoridad sa immunization program laban sa COVID-19.

Ang mga prayoridad na pangkat na ito ay tinukoy at inendorso ng National Immunization Technical Advisory Group (iNITAG) at ng Department of Health (DOH) Technical Advisory Group (TAG).

Ang Group A o ang first priority group ay binubuo ng frontline healthcare workers, senior citizens, at mga taong may comorbidities. Kabilang din sa grupong ito ang mga frontline personnel na nagtatrabaho sa mahahalagang sektor, mga uniformed personnel, mga taong nagtatrabaho sa mga sektor na kinikilala ng IATF na mahalaga sa panahon ng enhanced community quarantine (ECQ), at ang mga indigent na hindi kasama sa naunang kategorya.

Mula sa Group A priority population, ang Group A1 o ang first priority ay ang mga frontline health workers na nagtatrabaho sa national at local health facilities, maging pribado o publiko man. Babakunahan din ang lahat ng health professionals at non-professionals pati na ang mga medical students o interns na nagtatrabaho sa mga health facilities. Kasama din sa grupong ito ang mga nursing aides, janitors, barangay health workers, at iba pa.

Ang Group A2 ay binubuo ng mga senior citizen na may edad na 60 pataas, habang ang pangatlong prayoridad sa ilalim ng Group A (A3) ay ang mga may comorbidities na hindi kabilang sa pangkat ng health workers at senior citizens.

Ang mga taong may comorbidities ay isa sa mga bagong pangkat na tinukoy na isang prayoridad sa revised prioritization list. Binanggit ko ito sa mga miyembro ng IATF sa aming pagpupulong dahil inaasahan ko na ang katulad ko na may comorbidities ay mabibigyan ng prayoridad sa pagbabakuna. Tulad ng sinasabi sa atin ng syensya, ang mga taong may comorbidities tulad ng diabetes, hypertension, at sakit sa puso ay kabilang sa mga matinding naapektuhan ng COVID-19, at tama lamang na makatanggap agad sila ng proteksyon.

Pang-apat, sa Group A (A4) ang mga frontline personnel sa iba pang mahahalagang sektor kabilang ang uniformed personnel at ang mga nagtatrabaho sa mga sektor na kinikilalang mahalaga sa panahon ng ECQ. Panghuli, ang Group A5 ay binubuo ng indigent population na hindi kasama sa unang apat na pangunahing grupo.

Samantala, ang priority Group B ay binubuo ng mga guro at social worker (B1), iba pang mga manggagawa ng gobyerno (B2), iba pang mahahalagang manggagawa (B3), mga taong kabilang sa socio-demographic groups na may higher risk maliban sa mga senior citizens at indigenous people (B4), mga OFWs (B5), at ang iba pang workforce (B6).

Ang Group C ay binubuo ng mga Pilipino na hindi kabilang sa mga nabanggit na grupo.

Bukod dito, ayon sa iNITAG, ang pagpili ng mga lugar para sa sub-prioritization ay ibabatay sa dalawang bagay. Ang una ay ang COVID-19 burden of disease. Ito ang current active cases, attack rate per 100,000 population sa nakaraang apat na linggo, at population density. Ang pangalawa ay ang lugar ng pagbabakuna at / o paghahanda ng local government unit (LGU), ayon sa supply chain capability.

Bibigyan ng prayoridad sa unang tranche ng Pfizer BioNTech vaccine para sa mga health workers ang mga COVID-19 dedicated hospitals. Susunod na bibigyan ang mga COVID-19 referral hospitals, at pagkatapos ay ibibigay ang doses ng bakuna sa iba pang mga ospital na pagmamay-ari ng DOH, mga ospital sa LGUs, mga ospital para sa mga uniformed services/personnel, at panghuli, sa mga pribadong ospital.

Tulad ng sinabi ng mga eksperto sa kalusugan, kailangang mabakunahan ang 70 hanggang 80 porsyento ng ating populasyon para makamit natin ang herd immunity at maprotektahan natin ang natitirang 20 hanggang 30 porsyento ng populasyon na hindi mababakunahan.

Gusto ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mabakunahan ang lahat ng Pilipino. Samakatuwid umaasa ang gobyerno na malalampasan pa nito ang herd immunity dahil ang layunin ng Pangulo ay mabakunahan ang 100 porsyento ng adult population sa taong ito.

Mapaghamong layunin ito dahil hanggang ngayon ay naghihintay pa rin tayo sa pagdating ng unang batch ng bakuna. Ngunit magtiwala kayo na ginagawa ng Pangulo at ng gobyerno ang lahat ng hakbang para makakuha ng bakuna para sa lahat ng Pilipino bilang bahagi ng ating paggaling at pagbangon mula sa pandemya.