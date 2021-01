Mga girlash inggit: Jessy pinkish ang alindog

Ang daming nainggit sa kutis, kaseksihan ni Jessy Mendiola. Kasi naman, sa Instagram post niya na naka-2 piece bikini siya, lantad ang pamumula, o pagkukulay pink ng kanyang balat, ha!

Sabi nga ng marami, kapag sila ang nagbilad sa araw, tutong o itim ang kinalalabasan. Samantalang si Jessy, mamula-mula, o kulay pink nga, kaya kumpirmado na 200% nga ang pagiging tisay niya, at hindi dahil lang sa paglaklak ng kung ano-anong pampapaputi.

“Nung mga panahon na pinaglaruan na naman ako ng mga sis ko,” sabi ni Jessy kasunod ang pag-mention sa mga kaibigan, o itinuturing niyang mga sis.

Sa naturang photo pa rin, kitang-kita na walang tiyan, at kurbada talaga ang alindog ni Jessy. Kaya ang sabi lang ng mga fan niya, ‘sana ol’ talaga may ganiyan kagandang katawan at balat.

Siyempre, may komento, at nagpaulan ng mga pulang puso ang dyowa ni Jessy na si Luis Manzano.

***

Lagot ka kay Juday: ‘Laruan’ ni Alden gustong landiin ni Ryan

Ang daming bumilib sa mga ‘collection’ ni Alden Richards, ha! Naka-post nga sa Instagram ni Alden ang mga bongga, mamahaling laruan ng iba’t ibang mga idolo niyang karakter, na halos kasinglaki niya ang isa.

Noon pa man, mahilig na si Alden na mag-collect ng mga kung ano-anong laruan. Kaya ang mga kapwa niya artista, napa-wow talaga sa pinost niya.

“Let’s hunt for mutants!” sey lang ni Alden sa photo ng kanyang mga laruan.

Pero, ang nakakaaliw ay ang hirit ng mister ni Judy Ann Santos.

“Puwede rin bang landiin `yan bro (@aldenrichards02) tulad ni Machete?” tatawa-tawang komento ni Ryan Agoncillo.

Well…

***

Dina naloka sa pag-video call ni Jay Manalo

Matapos ang kanilang lock-in taping para sa ‘Anak Ni Waray Vs. Anak Ni Biday,’ may nadiskubre si Dina Bonnevie kay Jay Manalo.

Taliwas sa kanyang madalas na gampanang role na kontrabida, pinuri ni Dina si Jay sa pagiging butihin at mapagmahal na ama. Kahit daw kasi malayo sa pamilya noong lock-in taping, hindi nakakalimutan ni Jay na kumustahin ang kanyang mga anak.

“I thought he was exactly like the roles he plays, ‘yung babaero, happy-go-lucky but I was surprised that he’s such a cool father pala, he’s such a good dad,” sabi ni Jay.

Kuwento pa ng aktres, “Every morning, habang nag-mi-makeup ako nandiyan si Jay sa right side kumakain siya ng breakfast kasi magkasunod ‘yung makeup schedule namin. Tapos doon nakikita ko nagvi-video siya with his son and daughter. Kinakausap niya, nagvi-video call sila tuwing umaga then he dances while he’s talking to them. Nakakatuwa na may ganitong side pala si Jay.”

Anyway, napapanood ang recap ng ‘Anak Ni Waray Vs. Anak Ni Biday’, 8PM, sa GMA Telebabad at magsisimula ang fresh episodes nito sa February 8.