Mga ghost project pinakaraket sa DPWH

Isiniwalat ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pag-uulat sa bayan Huwebes ng gabi ang talamak umanong korapsyon sa Department of Public Works and Highways (DPWH) na mga regional director aniya ang karamihang sangkot.

“Ang pinakaraket diyan is `yong ghost project. So Walang delivery, ghost project. Marami `yan. Karamihan niyan it’s the regional director. Ipapalabas nila na may project ito but wala,” sabi ng Pangulo.

Kaya dapat lamang aniya na isailalim sa audit lahat ng proyekto ng DPWH para matukoy ang mga ghost project na tingin niya ay marami.

Babala pa ng Pangulo na siguradong maraming masisibak sa DPWH kaugnay ng isasagawang imbestigasyon hinggil sa korapsyon sa mga ahensya ng gobyerno.

“Ang pinakamarami itong road right of way na hanggang ngayon… Ewan ko kung anong nangyari. There was this scandal somewhere in Cotabato. I remember it but I am remembering it now. Tingnan ko kung — tanungin ko ang DPWH kung ano ang nangyari doon or I will have it reinvestigated,” anang Pangulo.

“Karamihan niyan `yong mga health center. Wala `yan, atip lang `yan. Iyan, kung ‘yan ang ginawa ninyo, that’s short — shortchanging government. You will go to jail for that. I have two years to do it and about six months to file all the charges,” dagdag ni Pangulong Duterte..

Matagal na rin umanong walang ginagawang imbestigasyon sa DPWH kaya pinayuhan ng Pangulo ang mga sangkot sa korapsyon sa DPWH na magbitiw na lamang.

“Resign now kasi pagdating ng panahon, I will throw the book at you, even the kitchen sink, at saka makita ninyo you will be prosecuted administratively and criminally at walang patawaran dito. This is not the time for condonation,” babala ng Pangulo.

Sigurado aniyang magiging abala ang Sandiganbayan sa pagdinig ng mga kasong isasampa laban sa mga korap. (Prince Golez)