Mga fuel vending machine kumakalat sa probinsya

Kung kayo ay nakapagbiyahe na sa mga probinsiya, marahil ay napansin ninyo ang mga nagbebenta ng likido na nakalagay sa mga family size bote ng softdrinks; madalas ay kulay pula ang laman ng bote.

Eto ay gasolina, krudo o kerosena na ipinagbibili ng bote-bote sa tabi ng kalsada. Ginagawa eto kadalasan sa mga lugar na walang istasyon, o malayo sa istasyon ng gasolina.

Noong dekada 90, maraming liblib na lugar ang hindi nararating ng mga sasakyan dahil sa kawalan ng kalsada. Kaya naman, walang katuturan ang magtayo ng istasyon ng gasolina sa ganitong lugar. Para sa mga motor, traysikel sa lugar, umaasa ang mga eto sa nagtitingi ng gasolina sa bote-bote.

Sa pagdaan ng mga taon, nakapagtayo ng mga daan, tulay at RORO, lalo na ng dumating ang Build Build Build. Sa katunayan, higit 29,000 kilometro ng kalsada at 6,000 tulay ang naitayo mula noong 2016.

Siyempre, naka-enganyo eto para lumakas ang benta ng sasakyan. Bago ang pandemya, ini-ulat ng CAMPI na lagpas 400,000 na sasakyan ang nabenta ng mga miyembro noong 2019. Sa parte ng motorsiklo, umabot sa 2 milyon ang naitala ng LTO na “new registration” bago ang Covid. Ang mga kasapi ng MDPPA (Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha) ay nakabenta ng 1.7 milyon motorsiklo noong 2019, at 1.2 milyon noong 2020.

Sa ganyang karaming sasakyan na umaabot sa probinsiya, lalong lumakas ang pangangailangan ng gasolina. At dahil sa dumami ang naghahanap ng gasolina sa mga liblib na lugar, nag-level up naman ang mga nagtitinda ng bote-bote.

Ayon sa Department of Energy at Philippine Institute of Petroleum (PIP), nagsulputan ngayon sa probinsiya ang mga “fuel vending machines” o FVM. Eto ay maliliit na vendo, katulad ng mga gamit sa cola at inumin, na may isang hose at nozzle na labasan ng gasolina. Meron din etong lagayan ng barya para makabili ng tingi-tingi. Pero sa loob ng vendo ay isang malaking drum ng 200 litro ng gasolina.

Nakakabahala ang ganitong setup dahil ang gasolina ay madaling magliyab. Ang anumang sisidlan nito ay dapat malayo sa puedeng pagmulan ng apoy. Sa karaniwang istasyon, ang pinaglalagyan ng gasolina, krudo at kerosene ay nasa ilalim ng lupa. Malayo rin ang mga bomba ng gasolina sa mga kabahayan at tindahan.

Dahil sa delikado ang gasolina, ang paglalagay ng mga FVM ay nangangailangan ng COC (Certificate of Compliance) upang siguruhin na sumusunod ang mga eto sa mga regulasyon ng DOE at ng Bureau of Fire Protection.

Sa nakaraang Forum ng Society of Philippine Motoring Journalists (SPMJ), sinabi ng DOE-Retail Market Monitoring Division na anim (6) na FMV pa lamang ang nabigyan ng opisina ng COC. Pero ini-ulat ng PIP na halos dalawang daan (200) na ang kanilang namonitor sa Oriental Mindoro, Siargao at Panay. At ngayon nga ay nag-uumpisa ng lumitaw sa Metro Manila.

Kung karamihan sa mga eto ay walang COC, ibig sabihin hindi natin masabi kung ang mga eto ay sumusunod sa mga safety protocol ng DOE at BFP. Huwag naman sana sila maging sanhi sila ng malaking sakuna. Huwag sanang hintayin ng DOE na may magbuwis ng buhay bago isaayos ang pamamahala sa mga FVM.