Mga frontliner bagong ‘Rizal’

Inihalintulad ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pambansang bayaning si Jose Rizal ang mga frontliner na kumalaban para sa kaligtasan ng sambayanan.

Sa kanyang mensahe sa ika-124 anibersaryo ng kamatayan ni Gat Jose Rizal, kinilala at pinapurihan ng Pangulo ang katapangan at ipinakitang pagmamahal sa bayan nito bilang isang magiting na Pilipino.

Si Rizal aniya ay isang mapagmahal na anak, magaling na estudyante at mahusay na duktor, manunulat at higit sa lahat, tagapagtanggol ng karapatan ng mga Pilipino.

Sinabi ni Pangulong Duterte na ginamit ni Rizal ang kapangyarihan ng panulat para ipaabot ang sentimyento laban sa panunupil at ginising ang diwa ng pagmamahal sa bayan at rebolusyon na kanyang napagtagumpayan.

” We mark this day to honor the bravery and patriotism of a great Filipino–Dr. Jose Rizal. His was a life that we continue to celebrate and emulate,” anang Pangulo.

Sinabi ng Presidente na maraming Rizal ngayong kasalukuyang panahon na nakikipaglaban para sa sambayan laban sa hindi nakikitang kalaban, partikular ang COVID pandemic.

Ang mga frontliner aniya ay mga bayaning tulad ni Rizal na nagsisilbi sa bayan at hindi alintana ang banta ng panganib sa pandemya habang ginagampanan ang kanilang tungkulin para sa mga Pilipino.

“Today we see many “Rizals” fighting for our people, this time against an unseen adversary–a pandemic. We have our brave frontliners who continue to serve the nation in their unique caapcities notwithstanding the risks to life and limb. In them we see a new expression of heroism that is truly inspiring,”dagdag ng Pangulo.

Umaasa si Pangulong Duterte na magpapatuloy ang pagdiriwang at pagkilala kay Rizal kasama ang lahat ng mga bagong bayani, at matuto sa mga ipinakikitang pagmamahal at paggalang sa bansa.(Aileen Taliping)