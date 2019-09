Mga foreign sex worker dagsa na sa ‘Pinas

Tumataas ang bilang ng mga dayuhang sex worker sa bansa na posible umanong biktima ng human trafficking syndicates, ayon kay Senadora Leila de Lima.

Ginawa ng senador ang pahayag kasunod nang pagligtas sa ilang dayuhang mga kababaihan na napuwersang magtrabaho bilang GRO at sex workers sa mga nightclub at bar sa iba’t ibang lugar sa bansa.

“It is imperative for the authorities to step up their campaign against syndicates trafficking foreign women into the country and forcing them to work as sex workers. We cannot let this practice to continue,” sabi ni De Lima.

Nito lamang nagdaang araw, dalawang Chinese na babae ang inaresto at anim na Vietnamese ang na-rescue sa ginawang anti-human trafficking entrapment at rescue operations sa Makati City.

Noong Agosto 29, dinakip naman ng mga tauhan ng Manila Police District (MPD) ang siyam na babaeng Russian at isang Kazakh na pawang nagtatrabaho sa isang nightclub sa Malate dahil sa kawalan ng work at health permits.

Samantala, nahuli naman ng mga pulis ang anim na Chinese na babae at kanilang handler sa isang prostitution den sa Lapu-Lapu City noong Agosto 27.

Dahil dito, hiniling ni De Lima sa Philippine National Police (PNP), National Bureau of Investigation (NBI) at Bureau of Immigration (BI) na tugisin ang sindikatong na nasa likod ng pagdagsa ng mga foreign sex worker sa bansa.

“If not acted upon immediately, the Philippines could become the next haven for trafficking and prostitution of foreign women,” babala ng senadora. (Dindo Matining)