Mga food handler nagpakalat ng virus sa PMA

Hinayag ni Armed Forces of the Philippines (AFP) spokesperson Major Gen. Edgard Arevalo na sa pag-iimbestiga, ang mga food handler ang nakapagdala ng COVID-19 sa loob ng sa Philippine Military Academy (PMA).

“Ayon sa kanilang pagsusuri, ang mga food handler actually ang siyang nakapagdala ng virus at naka-break ng COVID-19 bubble d’yan sa loob ng akademiya. Kung kaya nga po doble ang ating ginagawang pagiingat,” ani Arevalo sa panayam sa radyo.

Aniya, ang 50 kadete na positibo sa virus ay asymptomatic at pawang mga naka-isolate.

“Nais nating kalmahin ang loob ng mga magulang ng mga kadete. Ginagawa po ng pamunuan ng academy ang lahat ng stringent measures at health protocol na kailangan gawin kagaya ng detection, isolation, treatment bago i-reintegrate sila ulit sa cadet corps,” sabi pa ni Arevalo

Dagdag ng opisyal, ang academy ay nasa lockdown at, “It’s likely na maging ganun kung lalaki pa itong bilang na ito.”

“Ayon kay (PMA Superintendent) Gen. (Ferdinand) Cartojano isolation muna ang ginawa and even before this pandemic, kung maalala natin ‘yung important events sa Academy na pinagtitipunan…inalis na muna natin lahat. Very small group if at all ang pinapayagan upang mapreserve nga ang health security bubble,” saad pa ni Arevalo. (Allan Bergonia)