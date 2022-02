Mga fan sa PVL sinisilip pa

‘DI sinasara ng Premier Volleyball League ang ideyang magpapasok ng mga fan sa playing venue ng 2nd PVL 2022 Open Conference na nakatakdang tumalbog simula sa Marso 16 pinagpipilian pang lugar.

Ipinahayag ni PVL president Richard Palou, na nagkataong hindi makapagsasagawa ng palaro sa The Arena sa San Juan kaya napagpasyahang wala munang live audience.

“Right now kasi gusto namin sana sa San Juan Arena maglaro kasi ‘yun ang magandang coliseum for spectators kaya lang hindi pa available because the coliseum is a vaccine center,” pahayag ng opisyal sa Power & Play ni Jose Emmanuel Eala nitong Sabado.

“In the meantime, dito kami sa Paco Arena. Medyo maliit kung may spectator mga 300 punong-puno na so we decided na wala munang spectators until we transfer to San Juan Arena,” panapos niyang sambit. (Aivan Episcope)