Mga fan nina Alden, Maine nagwawala na naman

Ipinagmalaki ng AlDub Nation ang hashtag na #ALDUBPerfectDu dahil naging number one trending topic ito sa Twitter PH, huh! U­mabot sa halos 350k tweets ang hinamig nito sa bansa habang sa worldwide naman ay number 5 ito na may 343K na tweets.

Aba, matagal-tagal na rin naman ka­sing hindi pumapalo sa top spot ang ilang hashtags na gamit araw-araw ng ADN kaya nagbubunyi sila!

Kaya naman lalong tumindi ang panawagan ng ADN na bigyan na ng TV series at pelikula sina Alden Richards at Maine Mendoza.

Nabuhay muli ang kanilang (ADN) dugo nang makita nilang magkasama sa isang stage sa AD SUMMIT 2018 ang kanilang idolo. Hindi rin mapaghiwalay ang dalawa sa holding area ng stage.

Then, lumabas pa ‘yung bagong version ng TV commercial ng inieendoroso nilang brand ng ice cream. Kahit man lang sa commercial na nakikita silang naglalambingan eh swak na swak na sa kanila, huh!

Sharon, Ai-Ai walang iwanan

Mahirap nang guwagin ang pagkakaibigan nina Sharon Cuneta at Ai-Ai delas Alas. Ipinagsigawan ito ng megastar sa komento niya sa Instagram photo ng kasal nina Ai-Ai at Ge­rald Sibayan kung saan may pahayag siyang, ‘Buong puso akong Kapuso’.

Isa sa naghatid ng komento ay si Shawie. I Love you with all my puso my BFF NAPA­KAHALAGA MO SA AKIN. ILANG TAON NATIN INALAGAAN ANG FRIENDSHIP NA ITO. WALANG BUBUWAG, WALANG IWANAN. I LOVE YOU SO MUCH!!!

“So happy for you!!! Thank God nakapag-usap tayo uli…finally. Napakarami kong dasal nito bago matulog,” pahayag ni Sharon.

Tugon naman ni Ai Ai, “@reallysharoncuneta GOD IS GOOD BFF SYA ANG BAHALA SAYO…yes bff labyu at walang iwanan.”

Naku, knowing Shawie at Ai-Ai tiyak na bumuhos kapwa ang luha sa kanila with matching halakhakan siyempre habang nag-uusap, huh!