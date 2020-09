Mga fan nakipag-away: ‘Papaya’ ni KC nilapastangan ng mga basher

Handa na ang mga fan ni KC Concepcion sa giyera sa mga basher. Handa silang ipagtanggol ang kanilang idol sa panlalait.

Mababasa sa mga comment sa latest photo ni KC sa Instagram ang pag-aalala nila sa magiging reaksyon ng mga basher sa larawan nito.

Nakabalandra sa Instagram ni KC ang picture na nakahiga sa kama na patagilid, suot ang pink bathing suit.

Nakaluwa ang halos kalahati ng dibdib ng aktres at lantad ang pigi pati na ang hita nito. Sa totoo lang, ang seksi ng dating ni KC, na binagayan ng maganda niyang mukha.

Pero dahil nakalantad ang papaya at pigi ni KC, inasahan ng kanyang mga fan na may mga kokontra talaga. Pero yun nga, hindi nila bibitiwan si KC at ilalaban nila ito ng talakan.

May mangilan-ngilan na ngang basher ang sumita, at hindi talaga sila inatrasan ng mga fan.

KathNiel ninakawan

Tumalak si Karla Estrada sa mga magnanakaw ng ideya sa ibinibentang merchandise mula sa negosyo ng anak na si Daniel Padilla at dyowa nitong si Kathryn Bernardo, ang Barbero Blues.

Nag-tweet ng pagkadismaya ang nanay ni Kathryn, si Min Bernardo, sa nadiskubre nitong pagnanakaw ng iba. Sey niya, paparating pa lang ang kanilang mga merchandise na ipinagawa, may mga nauna nang naglabas.

Ni-retweet ito ni Karla, “Maraming puwedeng pagkakitaan na hindi nyo kailangang manlamang. Hindi kayo tatagal nya kahit anong gawin nyo.”

Kris nabitin sa halik, yakap ng dyowa

Bitin na bitin sa lambingan dahil sa COVID-19 si Kris Bernal. Pinoste ni Kris ang short video na parang isang eksena sa pelikula.

Nasa labas ng gate ang dyowa ni Kris habang nasa loob ang aktres.

Paalis na ang lalake at nakasuot sa rehas ang kamay ni Kris na nakahawak sa kamay ng kanyang dyowa.

Sa caption sinabi ni Kris na hanggang ganito lang sila ng boyfriend niya. Walang yakap, walang hawakan, walang halikan. Sumusunod sila sa social distancing.

Nahihirapan si Kris sa sitwasyon dahil hindi sila makapaglambingan.

Mark muntik kumagat sa panloloko ng hacker

Muntik nang bumigay si Mark Bautista sa isang social media offer na babayaran siya nang $1K o P48K. Tag-500 US dollars ang dalawang placement ad na ilalagay sa kanyang social media account.

Pero may duda si Mark sa offer kaya hiningi nito ang opinyon ng kanyang mga follower.

“So, a company reach out to me on Instagram. They offering me $1k ($500 each for 2ads) for ad placement on my FB page (because they said verified) Sounds good to be true tho’ but she’s asking me to register my account to a sponsored advert account,” tweet ni Mark.

Ilan sa mga follower ni Mark ang nagsabing “scam” ang offer at wag patulan. Natakot si Mark nang sabihan siyang gusto lang i-hack ang kanyang mga personal account at pagnakawan siya.