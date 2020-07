Mga fan nagtalo sa ‘tahong’, ‘isda’ ni KC

Dahil sa “seafood” at “fish” ay nagkaroon ng argumento ang mga follower ni KC Concepcion sa Instagram. Pinaskil ni KC ang larawan ng mga seafood na nilantakan niya habang nasa Batangas.

Ang pagkain ay kinabibilangan ng lobster, tahong, hipon at pusit.

Caption ni KC na paborito niyang kainin ang “Seafood and fish”.

“Seafood and fish, my favorite things to eat and share with friends. No, if only we could be by the sea…” sabi niya.

Komento ni @neil.roque2018, “Fish is seafood”.

Sagot naman ni @waderlustgirl_2016, “@neil.roque2018 mag-Google ka if fish is seafood. Fish is different from seafood.”

Sey naman ni @830wa, “seafood includes fish & shellfish. Walang dapat pagtalunan.”

Ayon sa Wikipedia.org, “Seafood is any form of sea life regarded as food by humans, prominently including fish and shellfish.” (Rey Pumaloy)