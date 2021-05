Mga fan nagmura: Alex kinumpara sarili kay Ariana

Naimbiyerna ang ilang mga fan ni Ariana Grande sa ginawang pagkukumpara ni Alex Gonzaga sa una.

Pareho nga kasing bagong kasal sina Alex at Ariana, kaya `yon ang tweet ni Alex.

“When your lodi marries the same way as you… AG from the east and west ftw. Mars it’s a tie! @ArianaGrande,” sabi ni Alex na pinagtabi pa ang photo nila ni Ariana na parehong naka-wedding dress at hinahalikan ng kanilang mga jowa.

At `yun na nga, super react ang ilang mga fan. Na ang iba ay nagmura pa talaga.

“Tang@$SG all about you the?”

“Kasal ng iba ginawa biyang tungkol sa sarili niya? Anong ‘di mo maintindihan don? Can’t she let Ari have her own spotlight without including herself in the picture? The universe doesn’t revolve around one person.”

At siyempre, super reply rin si Alex.

“Nakakatawa ka naman. Tingin mo with this tweet naagaw ko spotlight kay Ariana? Seryoso ka? Hahahaha! Nakausap ko si Ariana ok naman at happy and busy siya sa married life niya. Di naman niya ininda itong tweet ko coz this is just me fangirling. Sorry ah tropa mo ata si Ariana!”

Well, kaloka. Hahahaha! (Dondon Sermino)