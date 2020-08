Mapapa-‘sanaol’ ka na lang kapag nakita mo ang tweet ni BJ Pascual tungkol sa kanyang vlog, na ang subject ay si Liza Soberano. Kaloka nga, at talagang binulabog na naman ni Liza ang social media, dahil bukod sa napakagandang mukha, ang kaseksihan, o nag-uumapaw na sex appeal talaga ang mapapansin mo.

“New episode tomorrow, Saturday 5PM on my YouTube channel! See what happened behind the scenes at this super fun shoot with

@lizasoberano. In the meantime, please watch Episode 1 and comment, like, share and subscribe if you haven’t!” ang simpleng caption ni Pascual sa mga photo ni Liza.

Pero, grabe nga ang naging reaksiyon ng mga fan sa mga naturang photo, na parang effortless lang talaga, pero nagsusumigaw ang kagandahan, kaseksihan.

Queenie Tenerife: “Really an OMG! Gracious me Amore! Very seductive and the curve, lovely. Dropdead gorgeous.”

Eiz Barbadillo: “Life is so unfair. Love you twinnie!”

Yhiel Amora Nosire: “So gorgeous my one and only Idol.”

Cyndz Mimi Bedonia Colendres-Biñas: “Most beautiful in today’s generation… Dati c Kristine Hermosa.”

Ferdi Yan: “Next to Catriona Miss Universe from the Philippines.”

Monique Therese: “Sooo gorgeous perfect body and perfect face.”

Trishia Mae Garcia: “You’re so perfect my Hopiee! Can’t stop looking at u.”

Cecile Crisologo: “One of the most beautiful face in the Philippines.”

Well, ano pa nga ba ang masasabi ko? Eh, di si Liza na talaga? Wala, eh. Taglay talaga niya ang maganda, mapang-akit na mukha, na sinamahan pa ng seksing katawan.

Karla kinamumuhian ng mga fan ni Kris

Ramdam na ramda ang galit ng mga fan ni Kris Aquino kay Karla Estrada. Mababasa sa YouTube ang mga komento ng mga fan ni Kris na tuwang-tuwa ngayon dahil nga sa comeback TV show ng idol nila sa TV5, ang Love Life with Kris, na magsisimula na sa August 15, 5pm.

Sa simula ay mababasa mo ang katuwaan na finally ay mapapanood na ulit nila si Kris. Pero, kasunod na mga linya ay mababasa mo rin ang mga pang-asar na ‘Karla left the group’.

Well, naniniwala ang mga fan ni Kris na hindi maganda ang ginawa ni Karla sa kanilang idolo. Na ang timeslot nga raw ni Kris ay ‘sinulot’ ni Karla?

Sabi ng mga fan, malaki ang naitulong ni Kris kay Karla, at katunayan ito pa nga raw ang nagbansag kay Karla na ‘Queen Mother’ dahil si Daniel Padilla nga raw ang ‘Teen King’.

At hindi nga nila nagustuhan na ang timeslot na dati ay kay Kris ay napunta kay Karla?

Kataka-taka naman na hindi sila galit kina Jolina Magdangal at Melai Cantiveros. Ang dalawa raw ay may effort na magpasalamat kay Kris, samantalang si Karla raw ay wala.

Katunayan, sa bagong show nga raw ni Kris sa TV5 ay nag-message agad sina Melai at Jolina kay Kris na masaya sila para rito.