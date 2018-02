Ang i-Dawn Zulueta Mo Ako dance number nina Maymay Entrata at Edward Barber ang sobrang tinilian ng mga fan na nanood ng kauna-unahang major concert nito sa Kia Theater nitong Friday.

Sa video post na nagkalat nga­yon sa social media, talagang ramdam ang sobrang sigawan ng lahat at ang pagkakilig nila habang tumatakbo si Maymay papunta kay Edward, tumalon ito at sinalo naman ng kanyang ka-loveteam sabay yakap at pinaikot-ikot at halos magkatukaan na.

Ang romantic dance number na ito ng dalawa sa saliw ng kantang Ikaw ni Yeng Constantino only proved na sobrang malaki na rin ang following ng isa sa pinakasikat na young love teams ngayon.

Matagumpay ang concert na ito ng PBB Lucky 7 grand winner na siyempre ay malaki ang pasasalamat ni Maymay sa kanilang mga tagahanga ni Edward at sa kanyang management company.

Siguro nga ay dapat pang i-push nang husto ang career nito dahil para siyang modern-day Cinderella na mahal ng masa, devah?