Mga fan iritada, super inip na Matteo hinamong pakasalan na si Sarah

Naiinip na ang mga fan nina Sarah Geronimo at Matteo Guidicelli sa sitwasyon nila. Ang feeling ng mga fan, masyado nang matagal ang relasyon nila, kaya dapat lang na mauwi na ito sa kasalan.

Hindi na nga raw mga bata ang dalawa, at pareho na ring okey ang mga buhay nila, kaya kataka-taka na bakit ayaw pa ring ayain ni Matteo na pakasalan si Sarah.

Sabi ni @nesvitahPls., “Marry her.” At hirit ni @emilybastillada, “Mag propose ka na Matt.”

Tanong kasi ng mga fan, hindi pa raw ba sapat ang limang taon na pagiging magdyowa nilang dalawa? Bakit daw kailangan pang patagalin pa?

@loveyashmatt, “Sana may time kayo sa isa’t-isa di puro work. Sana di lang puro sweetness sana may action mag-30 na c Sarah. Tagal na namin nag-aantay mga 5 years na may mapupuntahan ang pag-aantay namin ashmatt fans,” ang tila naghihimutok na chika ng fan na ito kay Matteo.

Maraming pang nagtatanong kung ano na nga ba, na sa halos lahat ng presscon o mga interview sa dalawa ay tungkol sa kasal ang laging natatanong, pero wala pa ring kongkretong sagot daw ang dalawa.

Pero siyempre, nandiyan din naman ang mga fan na patuloy na inuunawa ang sitwasyon nina Sarah at Matteo.

@santaanadanny, “Hayaan natin yon dalawa busy syempre nag-iipon. May trust sila bawat isa hindi soon araw. May isang tao dyan ang ganda ng career nya ano ang ginawa nya nagloko siya o ngayon natahimik na siya but Matteo sa makikita ko hanggang langit ang pagsamba nya kay Sarah kaya ang career nya sa showbiz good vibes mabuting tao bagay sila ni Sarah mula noon hanggang ngayon nakatuon kame kay Sarah like we silent fans of Miss Nora Aunor and Jadine we Popster Los Angeles Chapters.”

@aarielaba, “@loveyashmatt Napaka-entitled ha. Pakealam niyo/natin lahat sa relasyon nila. Mabuti pa siguro ipagdasal lang sila or at the very least just wish them well.”