Mga fan galit na galit: Maymay binalewala ni Edward dahil sa isang magandang modelo

Kasunod nang inilabas na joint statement ng MayWard na hindi sila magkarelasyon at nananatili silang magkaibigan at magka-loveteam, samut-sari na ang naglabasang kuwento.

Ang hinala ng mga netizen na nag-break ang dalawa pero ayaw lang aminin ang naging relasyon kaya ganoon ang naging pahayag nila.

Pero bilang maraming time ang mga fan ngayon, hindi sila nakuntento at mas naghalungkat pa ng mas malalim na dahilan sa naging statement nila.

Bunga ng matiyagang pag-iimbestiga ng mga netizen, isa sa mga tinitingnan dahilan ng kanilang “friendzoner” statement ay mayroon nanga kasing girlfriend o ibang nagpapatibok sa puso ni Edward Barber ngayon.

Ikinonekta ng mga netizen ang mga litrato ni Edward at ng isang model (lexalauraine) kung saan makikita na may parehas na frame sa background ni Edward at nung model at may like din si Edward sa picture nito.

Third party nga kaya ito? Wala pa namang statement ulit ang MayWard kaugnay sa mga nauungkat na ebidensya ng mga netizen na may umano’y third party ang kanilang pagsasama.

Pero, kaduda-duda naman kasi na bigla silang naglabas ng statement, di ba? At sa panahon pa ng COVID-19, di ba?

Well, marami nga ang nagsasabi na sa simula pa lang ay mukhang napipilitan naman talaga si Edward na makasama si Maymay. At ngayon ngang nakahanap na siya ng ibang babae na mamahalin, kaya goodbye na kay Maymay talaga.

Well, maraming fan ang biglang nagalit kay Edward ngayon, ha! (Athena Yap)