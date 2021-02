Mga fan dismayado: Bea out sa pelikula ni John Lloyd

Isang Lav Diaz film ang magiging comeback movie ni John Lloyd Cruz pagkatapos ng tatlong taong pamamahinga sa showbiz.

May titulong Servando Magdamag ang pelikula ni JLC at kasalukuyang nasa location na sila sa Sorsogon.

Pinag-quarantine nga raw muna si JLC pati na ang kasama sa cast at crew ng pelikula dahil gustong makasigurado ng local government ng Sorsogon na walang positive sa COVID-19 sa grupo nila.

Maingat ang mga taga-Sorsogon sa pagpapapasok ng mga tao sa kanilang probinsya dahil nagtala lang daw sila ng 20 positive COVID-19 cases since last year. At yung 20 raw na iyon ay hindi pa mga taga-Sorsogon.

Anyway, ito ang ikatlong pelikula ni JLC with Direk Lav. Magkatrabaho na sila sa Hele Sa Hiwagang Hapis at Ang Babaeng Humayo noong 2016.

Balitang walong oras ang itatakbo ng Servando Magdamag tulad ng ibang mga pelikula ni Direk Lav.

Mas mae-excite raw ang fans ni JLC kung isang romantic-comedy ang gagawin nito tulad ng mga ginawa niya with Bea Alonzo and Sarah Geronimo. Kung art film daw na 8 hours ang haba, wala raw makakatiyaga rito sa panahon ngayon. (Ruel Mendoza)