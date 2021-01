Mga fan bitin sa kaseksihan ni Liza

Ayuda ang terma ng mga faney kapag may mga pinu-post ang mga idolo nila na mga photo na magkasama sila, na sweet na sweet, o kaya ay mga paseksi moment nila sa social media.

At yun nga ang dating ng mga latest photo nina Liza Soberano at Enrique Gil na kuha pa sa Guyam Island. Mukhang bahagi ito ng promo ng Department of Tourism, dahil mababasa sa caption ni Liza.

“Exploring our beautiful country, one island at a time. Thank you DOT @tourism_phl for making this possible. Have a safe trip Pinas!” sabi ni Liza.

Makikita sa IG post ni Liza ang mga adventure nila, pati na ang nilantakan nilang pagkain na ala-boodle fight ang dating na may pangalan nila.

Sa second photo ay makikita rin ang larawan nina Liza at Enrique, na obyus na lumublob sa dagat. Kasama ang mga kamag-anak nila.

Medyo bitin lang sa ayuda ang mga fan, dahil ang layo ng shot nina Liza at Enrique. Si Enrique ay balot na balot suot ang t-shirt na black at shorts na itim din. Si Liza ay naka-2 piece bikini, pero `yun na nga, malayo kasi ang shot.

So, abang-abang pa ang mga fan sa susunod na photo ng dalawa.

Pia, Rabiya inspirasyon sa ‘Magandang Dilag’ song

Super sikat nga ang kantang Magandang Dilag, na ginamit na song sa swimsuit competition ng Miss Universe Philippines, na napagwagian nga ni Rabiya Mateo.

At sobrang happy nga ang mga tao sa likod ng ‘Magandang Dilag’ na sina JM Bales at KVN, pati na ang composer nito na si Kiko Salazar (na siya ring lumikha ng kantang Akin Ka Na Lang ni Morissette Amon).

Anyway, para kay KVN, sina Rabiya Mateo, Pia Wurtzbach ang dapat tawaging Magandang Dilag.

At kay JM Bales naman, sina Rabiya, Catriona Gray at Anne Curtis naman ang mga karapat-dapat tawaging Magandang Dilag.

at para kay Kiko, si Pia Wurtzbach pa rin ang tunay na ‘Magandang Dilag’ dahil sa ginawa nito sa Miss Universe 2015. Pero, dahil nasa music industry nga siya, pasok din sina Regine Velasquez at Morissette.

Anyway, para sa mga fan, ang Magandang Dilag ay para sa lahat ng Pinay.

Siyanga pala, under ABS-CBN Star Music na sina KVN, JM, at Kiko.

Janine nakipag-meeting sa Kapamilya boss

Spotted na si Janine Gutierrez na nakikipag-dinner kasama ang bossing ng Dreamscape at Kapamilya channel na si Deo Endrinal. Kasama rin sa dinner na `yon sina Paulo Avelino at manager ni Janine na si Leo V. Dominguez at iba pa.

Bagamat sabi ay dinner lang `yon bilang pagkilala sa mga natanggap na award nina Janine, Paulo, puwede ngang isipin na isa `yon, o umpisa na `yon ng mga susunod na hakbang ng kampo ni Janine sa Kapamilya channel.

Anyway, mababasa sa mga komento ng mga fan na excited na silang mapanood si Janine sa ABS-CBN, ha!