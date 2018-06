Mga fan asar kay MVP, Ravena ginawa pang hero!

Patuloy umanong binebeybi ni Manny V. Pangilinan (MVP) ang a­lagang player na si Kie­fer Ravena ng NLEX kahit pa pinatawan na ito ng 18-month suspension sa lahat ng FIBA-sanctioned tournaments kabilang na ang PBA.

Sa lalo pang umiinit na diskusyunan sa mga social media site tulad ng Facebook at Twitter, maraming basketball fans, concerned citizens o mga pangkaraniwang miron ang nagsasabing hindi dapat binebeybi ni MVP si Kiefer bagkus ay dapat itong turuan ng leksiyon upang magsilbing magandang halimbawa sa mga tumitingala sa kanya bilang indibidwal at bilang professio­nal baller.

Komento sa Instagram ng isang Paolo Gonzales, tila binebeybi pa din ni MVP si Keifer kahit pa nagbaba na ng desisyon ang FIBA.

“Kiefer won’t be allowed to play in the PBA for 18 months. Won’t be suspended, so he’ll still get his over-than-rookie max salary. That’s dope,” sabi nito.

Sa Facebook, patuloy din ang komento at payo ni user Van Ybiernas sa manlalaro, “go to rehab, boy! See a psych too. Before it’s too late!

Ang FB user na si Jake Dela Cruz, asar din sa pagbeybi ni MVP kay Ravena, na ginagawa pa umanong hero sa kabila ng kapalpakan nito.

“Balak pa yata ga­wing ambassador ng PBA para sa Anti Doping Drive nila, ga­ling talaga ng PR team ni MVP, pinagmukhang hero, honest at kawawa pa.”

Sa artikulo ni Omar Glenn D. Belo sa www.esquiremag.ph, hindi rin ito sang-ayon sa pag-beybi ng mga nakapaligid sa basketbolista. “When a baby falls from the first few attempts at walking, a parent’s instinct is to help pick up the child. But the wise thing to do is to allow the little one to stand up independently. Kiefer’s obviously no baby, but his apologists treat him like one anyway, as his spin doctors pull the classic move of turning the guilty party into the victim using the #StandwithKiefer shenanigans,” aniya.