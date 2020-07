Mga estudyante nag-COVID party may premyo sa mahahawa

Ilang college diumano sa United States ang dumadalo sa COVID-19 party para magpaligsahan kung sino ang unang tatamaan ng coronavirus, ayon sa mga awtoridad.

Sinabi ni Tuscaloosa City Councilor Sonya McKinstry sa isang panayam, Miyerkoles, na sinasadyang imbitahin ng mga party organizer ang mga COVID-19 positive na bisita sa mga party sa nasabing lungsod sa Alabama, US. Naglalagay umano sila ng pera sa palayok at kung sino ang unang mahahawa ay makakamit ang pera.

Noong una ay inakalang tsismis lang ang mga COVID-19 party pero nakumpirma ito ng mga doktor at ng estado.

“We thought that was kind of a rumor at first….we did some additional research….not only did the doctor’s offices help confirm it but the state confirmed they also had the same information,” sambit naman ni city fire chief Randy Smith.

Umanot na sa 2.7 milyong katao ang nahawa ng COVID-19 sa Amerika. (SDC)