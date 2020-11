Mga estudyante nabigla! Bebot naging live show pagkubeta sa Zoom meeting

RP

Marami nang nabibiktima ang Zoom kung saan napapakita ang mga pribado dapat na gawain ng ilang tao.

Ito’y matapos na isang trustee sa Hackensack Board of Education ang hindi sinasadyang napakita ang kanyang pribadong parte ng katawan sa isang Zoom meeting kung saan 140 katao ang nanonood, kabilang ang ilang estudyante.

Ang naturang babae ay kinilalang si Frances Cogelja, kung saan nangyari ang insidente matapos nitong dalhin sa loob ng CR ang kanyang laptop.

Kaagad namang pinuna ni board vice president Scott James-Vickery ang ginagawang pagbabawas ng naturang trustee.

“As far as I’m concerned, while our teachers are being professional and you’re at home, sitting on the toilet, we are moving on with this district doing what’s best,” saad ni Vickery.

Dahil sa insidente, naghain ng resignation si Cogelja, at ayaw ding magbigay ng pahayag sa naturang pangyayari.

Si Cogelja ay dati nang gumawa ng ingay matapos na kontrahin ang pagtuturo ng LGBT history sa New Jersey.