Mga engkanto binomba ng puting liwanag

Mga ka-Misteryo kaya niyo bang magpasabog ng liwanag para patalsikin ang mga bad spirit sa inyong bahay?

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin ang Totoo!”

Si Roman ng Marikina ay nakagawian nang gumamit ng liwanag mula sa kalangitan para panlaban sa bad spirits at protektahan ang sinuman.

Misteryo: “Paano ba nagsimula yang ginagawa mo? Nagsanay ka ba o nag-aral ng mahika o may nagturo talaga ng technique na yan?”

Roman: “Ah Oo nagsanay ako dumalo ako sa isang seminar kaya nagagawa ko mag-invoke ng liwanag pero lahat tayo pwede gawin yun. Kasi yung manalangin lang tayo sa Diyos may dumarating na liwanag.”

Misteryo: “Yes I agree sa sinasabi mo kasi ako mismo naniniwala na tayong lahat ay psychic kaya lahat may abilidad na makapanggamot o kaya makapag-invoke ng healing light. Pero yung nagagawa mo parang all-around ah hindi lang for healing kundi for defense and protection. Ang matindi pwede rin gamitin ang white light sa psychic warfare.”

Roman: “Tama ka kasi yung light ay universal pwede mo invoke for all-purpose depende na lang sa kagustuhan mo or intention mo.”

Misteryo: “Interested ako sa ginawa mong patalsikin ang mga bad spirit? Paano mo ginawa yun?”

Romano: “Ganito kasi pag alam ko na delikado ang sitwasyon nagtatawag ako ng liwanag at sakto tumatama sa target at intensiyon ko. Yung mga engkanto pinayalas ko sa isang house kasi nambibiktima ng mga tao. Nagkakasakit sila. Mabigat ang buhay. Nag-aaway away ang mga nakatira. Kaya no choice idaan na sa psychic attack.”

Misteryo: “Maaksyon ka rin palang psychic brod tulad ng mga naunang mga nakausap ko. Ginagamit din anc light power to attack at defense.”

Romano: “Ako brod naniniwala walang maaaring tumalo sa liwanag kahit sobrang dilim ng paligid ay kayang matalo ng light.”

Misteryo: “Pag tinamaan ba ng light ang engkanto, ano ang nangyayari sa kanila?”

Romano: “Usually tumatalsik talaga sila kasi powerful nga ang light. May time bigla silang natutunaw. Sa defense kaya kong balutIn ng light ang tao pati kotse o bahay. It’s all in our mind.”

Sa susunod. Pag-usapan natin king Ano ang technique na ginagamit ni Romano para lahat ay magising sa ganitong katotohanan.

