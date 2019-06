Mga employer hinimok suportahan ang anti-endo bill

Hinikayat ng Department of Labor and Employment (DOLE) ang mga employer sa bansa na itagu­yod ang mga karapatan ng mga manggagawang Pilipino sa segu­ridad ng panunungkulan at tulu­ngan ang gobyerno na pigilin ang iligal na mga kontraktwalisasyon o endo.

Sa isang pulong ng mga opis­yal at mga miyembro ng European Chamber of Commerce in the Phi­lippines (ECCP) sa Makati Shang­ri-la, sinabi ni DOLE Secretary Silvestre Bello III na kumpiyansa siya na lalagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Security of Tenure (SOT) bill.

Ang SOT bill ay isa sa mga priority legislative measure ng DOLE na sinertipikahan bilang isang urgent ng Pangulo. Layon nito na amyendahan ang Labor Code partikular sa pagbabawal ng pagkontrata ng manggagawa at iba pang mga probisyon na nagpa­pahintulot sa mga kasunduan ng pagkontrata.

“Some employers take advantage of the word ‘probationary employees.’ They hire workers who are supposed to undergo the six-month probationary status. However, the workers are termina­ted before the end of the said period. That is what we call ‘endo.’ In fairness to ECOP, they promise that no member will ever again practice endo. We hope that the members of ECCP will do the same,” wika ni Bello.

Binanggit ni Bello ang mga halimbawa kung saan nagtatrabaho ang mga waitress sa isang hotel at mga saleslady sa mga mall, dapat ituring na regular na empleyado at hindi ma-outsourceng prinsipal dahil ang likas na kata­ngian ng kanilang trabaho ay direktang may kaugnayan sa negos­yo ng pagtatatag.

Hindi naman aniya puwedeng mag-operate ng hotel kung walang mga waiter at hindi rin makakapagbenta ang mga mall kung walang saleslady kung kaya’t dapat na maging regular employee sila na siyang nais baguhin ng SOT bill sa Labor Code. (Mina Aquino)