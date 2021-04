Mga empleyado puwersahing pabakuna

Posibleng obligahin ang mga empleyado na magpabakuna kontra COVID-19 kung mababa ang bilang ng mga nagpaturok, ayon kay Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion.

Kaya naman umapela si Concepcion sa Department of Labor and Employment na gumawa ng paraan upang makumbinsi ang mga manggagawa na magpabakuna laban sa coronavirus disease.

Hindi na raw dapat pang maghintay ng panukalang batas kung saan magiging mandatory ang pagpapabakuna.

Giit niya, ang pagpapabakuna lamang ang nag-iisang solusyon para makapagbukas na nang tuluyan ang ekonomiya.

“Let’s not wait for legislation that will make vaccines mandatory. But it will come to that point if the turnout is poor,” babala niya.

Kamakailan ay nakapaghain na si Cavite 4th District Rep. Elpidio Barzaga Jr. ng panukala na mag-aamiyenda sa “COVID-19 Vaccination Program Act of 2021” para maging mandatory ang pagpapabakuna ng mga Pilipino.

Pero naunang sinabi ng Palasyo na hindi pa nito nakikita ang pagpapatupad ng puwersahang pagpapabakuna dahil kakaunti pa ang supply ng COVID-19 vaccine sa bansa. (Issa Santiago)