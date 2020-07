Mga empleyado 3 araw nagdasal para sa prangkisa ng Dos

Nagdaos ng tatlong-araw na vigil ang mga manggagawa at tagasuporta ng ABS-CBN sa compound ng kumpanya sa Quezon City na nagtapos nitong (Hulyo 6), bilang panawagan sa publiko na iparating sa mga mambabatas na bumoto ng “yes” sa prangkisa ng ABS-CBN.

Ipinagpatuloy ng Committee on Legislative Franchises ng Kamara ang ika-12 pagdinig nitong Lunes (Hulyo 6), at maaari na ring magbotohan anumang araw sa linggong ito kung bibigyan ba o hindi ng prangkisa ang ABS-CBN.

“Patuloy kaming nananawagan sa ating mga kababayan na magpakita ng support at ibahagi ang kanilang nararamdaman,” sabi ng presidente ng ABS-CBN Supervisory Employees Union na si Raul Asis.

“Sana po huwag na patagalin ang pagbibigay ng prangkisa sa ABS-CBN dahil ang mga empleyado po ay sobra na pong apektado. Sana po ay pakinggan naman nila ngayon ang taong-bayan.”

Tuluyan nang hihinto ang operasyon ng broadcasting service ng ABS-CBN na nagsimulang mag-operate noong 1953 sakaling manaig ang mas maraming “no” sa botohan. Nasa 70 milyong mga Pilipino ang tumututok sa ABS-CBN kada linggo para sa balita, impormasyon, at kasiyahan noong nagbo-broadcast pa ito.

Nakatanggap na ng 181 petisyon ang Committee on Legislative Franchises ng Kamara na sumusuporta sa pagbibigay ng 25-year franchise sa ABS-CBN, pero sa kasalukuyan ay ang mga isyu na inihayag ng ilang grupong salungat dito pa lamang ang natatalakay.

Ilang mambabatas at cause-oriented groups na rin ang humikayat sa mga kongresista na ikonsidera ang kapakanan ng 11,071 manggagawa ng kumpanya na nanganganib mawalan ng trabaho kung hindi maibigay ang prangkisa.

Umapela naman si ABS-CBN Rank & File Employees Union president Jon Villanueva na payagan ang ABS-CBN na patuloy na paglingkuran ang publiko at tumulong sa gobyerno para labanan ang pandemya.

“Patuloy kaming mananawagan sa kongresista na bumoto pabor sa ABS-CBN franchise para sa kapakanan ng higit 11,000 na manggagawa. Mahalaga po sa amin ang ABS-CBN dahil bukod sa pagiging mapagbigay na kumpanya, kami din po ay kanilang inaalagaan na parang kapamilya,” aniya.

Nagtipon-tipon ang mga manggagawa at tagasuporta ng network sa broadcast compound sa Esguerra Avenue sa Quezon City para magsulat ng mga mensahe ng pagsuporta sa freedom wall na tinawag na RENEWall na nasa labas ng gate ng ABS-CBN. Ang iba ay nag-iwan pa ng mga bulaklak at lobo sa paligid, na pawang puno ng mga banderang may dekorasyong puso na may kulay na red, green, at blue (RGB), ang mga kulay ng ABS-CBN logo.

Nagparating din ng suporta ang ilang netizens sa social media noong weekend na nananawagan sa Kamara na bigyan ng bagong prangkisa ang ABS-CBN gamit ang mga hashtag na #IbalikAngABSCBN, #ForeverKapamilya, at #LabanKapamilya.

Ang mga artista tulad nina Vice Ganda, Martin Nievera, Judy Ann Santos, Kathryn Bernardo, Angel Aquino, Karla Estrada, Jake Cuenca, Gary Valenciano, at iba pang Kapamilya stars ay nakiisa rin sa panawagan sa pamamagitan ng pagpaparinig ng kanilang boses online para iapela ang positibong resulta para sa prangkisa ng ABS-CBN.

“Tanging dasal na lang ang kinakapitan naming lahat, hindi na para lang sa aming mga artista kundi para sa pamilya ng mga empleyadong nawalan ng trabaho, para sa mga nangangailangan ng mga impormasyon sa mga malalayong lugar, para sa ekonomiya natin na patuloy ang pagbagsak dahil sa pandemya,” sabi ni Judy Ann.

“With every ounce of humility that I can muster, I beg of you, please give us a chance to be better,” panawagan ni Martin sa kanyang open letter na para sa mga kongresista. “I pray you all make the right decision where it’s a win-win for all concerned.”

Simula noong Mayo 26, nagkaroon na ng 11 na pagdinig ang Committee on Legislative Franchises at Committee on Good Government and Public Accountability at naglaan ng nasa 65 oras para usisain ang mga opisyal ng ABS-CBN at iba’t ibang ahensya ng gobyerno tungkol sa mga isyung ibinabato laban sa network.

Sinagot na rin ng ABS-CBN ang mga isyung may kinalaman sa foreign ownership, 50-year limit sa mga prangkisa, paggawa, buwis, at digital TV broadcast at nanindigang sumunod ito sa mga umiiral na batas at regulasyon.

Nasa 13 ang kabuuang bilang ng mga panukala na nai-file tungkol sa prangkisa ng ABS-CBN simula noong 2019. Mayo 5 nang utusan ng National Telecommunications Commission ang ABS-CBN na itigil ang broadcast operations nito, sa kabila ng naunang pagtitiyak nito sa Senado at Kamara na magbibigay ng provisional authority para patuloy na makapag-operate ang ABS-CBN habang tinatalakay ang mga panukala para sa bagong prangkisa nito.