Mga ekonomista ni Duterte, nangalibog ug supak sa federalism

Giangkon sa mga ekonomista ni Pangulong Rodrigo Duterte nga nangalibog sila sa gitinguha karon nga pederalismo bisan kun napasabot na kini sa Consultative Committee (Con-Com), ang giumol nga federal constitution.

“I had a long discussion with them and quite frankly, I was more confused than when I started. So it’s good that it’s being discussed,” matud ni Finance Secretary Carlos Dominguez sa pagdungog sa Senado kabahin sa gisugyot nga year 2019 national budget.

Mobotar kini batok sa ratipikasyon sa gisugyot nga federal constitution kung karon ang plebesito.

“No. Absolutely! Yes, this particular draft (federal constitution). But it’s good that it’s being discussed by the wise legislators and you have to bring out these points,” tubag ni Dominguez sa pangutana ni Senate minority leader Franklin Drilon taliwala sa hearing.

Tungod niini matud ni Drilon nga dili na kinahanglan ipamugos ang federalism.

Giangkon usab nilang Dominguez, National Economic Development Authority Secretary Ernesto Pernia ug Budget Secretary Benjamin Diokno nga dili nila banabana kun pila gayud ang gikinahanglang budget sa federalism. ()