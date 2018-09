Mga economic manager kontra sa pagsasara ng mga minahan

DESIDIDO si Pangulong Rodrigo Duterte na ipasara ang operasyon ng mga minahan sa bansa sa tamang panahon.

Sa kabila ito ng ilang balakid dahil sa umiiral na batas sa pagmimina sa bansa.

Sa kanyang pagsasalita sa grupo ng mga espesyalistang doktor sa Lapu-Lapu City, Cebu, sinabi ng Pangulo na kamatayan at peligro sa buhay ng mga tao ang palaging nakaamba dahil sa operasyon ng mga minahan.

Pero hindi aniya siya nawawalan ng pag-asa na maipapatupad din sa tamang panahon ang pangarap na maipatigil ang operasyon ng mga minahan.

Ang magagawa ­lamang aniya nito sa ngayon ay maghigpit sa mga panuntunan sa pagmimina, suba­lit pinagsabihan naman siya ng kanyang economic advisers na maghinay-hinay dahil sa P70 bilyon na kinikita sa industriya.

“If I impose stringent measures, well they would say that – my advisor would say ‘go easy on this because it’s a 70-billion industry a year in taxes’,” anang Pangulo.

Dahil dito, sinabi ng Presidente na kinukuwenta nito sa kanyang isip kung magkano ang mawawalang buwis sa gobyerno mula sa buwis ng mining companies.

Pero hindi aniya sapat ang P70 bilyon kumpara sa paghihirap at pagdurusa ng mamamayan kapag nagkaroon ng hindi magandang insidente lalo na kapag mayroong bagyo.

“I have been saying right at the start that one day and I hope to realize it, I pray to God that I’ll still be there by that time, I’ll give them maybe – I’ve been warning that I will eventually close mining operations in the most part of the country,” dagdag pa ng Pangulo.