Mga driver, sikyo, vendor, iba pa sa ‘A4’, Mayo tuturukan

Maaaring magsimula ang pagbabakuna laban sa coronavirus sa mga nasa ‘A4’ priority group sa Mayo o Hunyo, ayon sa National Economic and Development Authority (NEDA) official.

“Hindi pa kasi ganoon ka-definite yung pagda­ting ng supply of the vaccine, but I think the best case scenario is we can start in May,” pahayag ni NEDA Undersecretary Rose Edillon sa Laging Handa briefing ngayong Lunes.

Kabilang sa A4 priori­ty group ng bakuna ang commuter transport (land, air, and sea), frontline go­vernment worker sa justice, security, transport at social protection sector.

Gayundin mga vendor, frontline worker sa grocery, supermarket, manggagawa sa manufacturing for food, beve­rage, medical at pharmaceutical.

Mga guro, related personnel sa medical at allied medical course, frontline worker sa hotel at accommodation, pari, pastor, mga religious leader, construction worker, sikyo at mga OFW. (Issa Santiago)