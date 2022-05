Mga dok kay Bongbong: Flavier level ipalit sa DOH

Katangian ni dating Senador Juan Flavier ang nais ng mga medical practitioner sa bansa na katulad ng katangian ng susunod na Health secretary sa pagpasok ng bagong administrasyon.

Ito ang inihayag sa Laging Handa public briefing ni Philippine Medical Association (PMA) President Dr. Benito Atienza sa harap ng nalalapit na pagtatapos ng termino ng Duterte administration sa June 30.

Ayon kay Atienza, dapat down to earth, malapit sa mamamayan at nakakaintindi sa kalagayan ng mahihirap ang mamuno sa DOH sa ilalim ng Marcos administration.

“Unang-una ay iyong pananaw niya, dapat talaga eskperto sa ating mga mamamayan at saka dapat down to earth, iyong nakaka-relate lalo na sa lower strata ng ating ano. Iyo ang dating ay parang ang aming idol na si Juan Flavier. Iyon dapat, iyong mga idol namin na mga doktor na at least, nakaka-communicate, nadadala po iyong mga sentimiyento ng ating mamamayan at pinapahalagahan po ang health workers at ang ating mamamayan,” ani Dr. Atienza.

Bukod dito, dapat aniya ay pahalagahan din ng susunod na mamumuno sa DOH ang pagbabakuna at pinapakinggan ang hinaing ng health workers.

Sinabi ni Atienza na dapat ay pasensiyoso at may malawak na pang-unawa ang isang Health secretary at katanggap-tanggap sa mamamayan. (Aileen Taliping)