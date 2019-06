Mga dinirek ni Eddie Garcia na umani ng karangalan

SPECIAL FEATURE Ni: Ruel Mendoza

TANAW-BALIK:

Manoy ‘Ama’ ng Pelikulang Pilipino:

Dahil Father’s Day ngayon, nais nating bigyan ng magandang tribute ang nakilala nang ama ng maraming­ artista ng iba’t ibang henerasyon na si Eddie Garcia.

Hindi lang mahusay na bida at kontrabida si Eddie kundi mahusay rin siya bilang isang film director.

Taong 1961 nang idirek ni Eddie ang kanyang unang pelikula titled “Karugtong Ng Kahapon” kunsaan bida sina Mario Montenegro, Rita Gomez, Ric Rodrigo at Marlene Dauden.

Higit na 36 movies pa ang dinirek ni Eddie na iba-iba ang tema. Pero ang hindi malilimutan ng marami ay ang pagdirek niya sa box-office love team nina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion sa mga pelikulang “P.S. I Love You” (1981), “My Only Love” (1982), “Forgive & Forget” (1982) at “Friends In Love” (1983). Nadirek pa niya si Sharon sa dalawa pang pelikula: “Kailan Sasabi­hing Mahal Kita” (1985) at “Kung Aagawin Mo Ang Lahat Sa Akin” (1987).

Balikan natin ang ilan pang mga pelikulang may tatak-Eddie Garcia na hindi lang kumita sa takilya kundi umani rin ng maraming parangal sa iba’t ibang award-giving bodies.

***

PINAGBUKLOD NG LANGIT (1969)

Tungkol ito sa makulay na buhay nina Ferdinand Marcos at Imelda Marcos at ang kanilang pamilya sa Malacañang Palace. Si Luis Gonzales ang gumanap na President Marcos at si Gloria Romero ang gumanap bilang Imelda Marcos.

Nasa cast din sina Vilma Santos as Imee Marcos, Gina Alajar as Irene Marcos at Jojo Aranda as Bongbong Marcos. Nanalo ito ng walong FAMAS Awards for Best Director, Best Screenplay, Best Cinematography, Best Editing, Best Musical Score, Best Theme Song at Best Sound.

***

ATSAY (1978)

Pinagbidahan ni Superstar Nora Aunor at naging official entry sa 1978 Metro Manila Film Festival. Kuwento ito ni Nelia na dinala sa Maynila para maging isang katulong. Pinakita rito ang hirap na dinaranas ng mga katulong sa kamay ng kanilang mga pang-abusong amo: sinaktan, ginahasa, binuntis, nakunan at pinalayas. Pero nagawa pa rin ni Nelia na harapin ang buhay na may pag-asa. Hinakot ng “Atsay” ang awards sa MMFF for Best Film, Best Director and Best Performer for Nora Aunor. Nakakuha rin ito ng ilang nominasyon sa FAMAS at Gawad Urian.

***

SINASAMBA KITA (1982)

Kuwento ng magkapatid sa ama na sina Divina (Vilma Santos) at Nora (Lorna Tolentino). Hindi buo ang pagtanggap ni Divina kay Nora at trato niya rito ay hindi parang kadugo. Pero iniidolo ni Nora si Divina. Hanggang sa pumagitna sa kanila si Jerry (Christopher de Leon) na lalong magpapalalim sa hidwaan ng magkapatid at galit naman sa manliligaw ni Divina na si Oscar (Phillip Salvador). Nanalo rito si ­Eddie bilang Best Director sa FAMAS Awards.

***

PAANO BA ANG MANGARAP? (1983)

Tungkol ito kay Lisa (Vilma Santos) na nabuntis ni Benny (Jay llagan) pero noong mamatay ito sa isang aksidente, ang kapatid nitong si Eric (Christopher de Leon) ang nagpakasal kay Lisa para mabigyan ng pangalan ang bata. Ginawa niya ito kahit na may girlfriend siya na si Maya (Amy Austria). Hindi pabor sa simula pa lang ang ina nila Benny at Eric na si Senyora Francia (Armida Siguion-Reyna) at gumawa ito ng paraan para mailayo kay Lisa ang anak nitong si Jun-Jun. Nanalo ito ng limang FAMAS Awards: Best Picture, Best Story, Best Screenplay, Best Cinematography at Best Theme Song.

***

MAGDUSA KA! (1986)

Ito ang first big solo film ni Dina Bonnevie bilang isang lead actress. Ginampanan niya rito si Christine, anak ng labanderang si Toyang (Nida Blanca) sa mayaman nitong amo na si Bernardo (Dindo Fernando). Pinagdaa­nan ni Christine ang maraming pagsubok sa kanyang relasyon sa ina, ama, sa boyfriend na si Rod (Christopher de Leon) at matapobreng lola (Armida Siguion-Reyna). Napagbintangan pang magnanakaw ni Millet (Pinky Amador), ang anak sa unang asawa ni Oliva (Liza Lorena) na ngayon ay kasal sa ama ni Christine. Nanalo ito ng tatlong FAMAS Awards at tatlong FAP Awards para kina Dina (Best Actress), Nida (Best Supporting Actress) at Eddie (Best Director). Ginawad din ng Gawad Urian ang best supporting actress kay Nida.

***

SAAN NAGTATAGO ANG PAG-IBIG? (1987)

Kuwento ito ni Estella (Vilma Santos) na nabuntis ng boyfriend niyang si Ric (Ricky Davao), pero hindi ito pinakasal ng kanyang lola (Alicia Vergel) dahil pinapatapos niya ito ng pagiging abogado. Pinakasal nila si Estella kay Val (Tonton Gutierrez) na naging mentally retarded dahil sa isang aksidente sa bahay na pinagsisisihan habambuhay ng kanilang ina na si Carmen (Gloria Romero). Nabaling ang pagmamahal ni Estella kay Val hanggang sa mamatay ito sa isang aksidente nang dahil sa selos ni Ric. Nanalo rito si Eddie bilang Best Director sa FAMAS at FAP Awards. Nanalo namang Best Actor at Best Supporting Actress sina Tonton Gutierrez at Gloria Romero sa Star Awards. Nagwagi naman itong Best Picture sa FAMAS, FAP at Star Awards.

***

IMORTAL (1989)

Ito ang pinakamalaking cast na dinirek ni Eddie at pinagbidahan ito nina Vilma Santos at Christopher de Leon. Kasama rin sina Ricky Davao, Cherie Gil, Jaclyn Jose, Tommy Abuel, Liza Lorena at marami pang iba.

Kuwento ito ng walang kamata­yan na pag-iibigan nila Nic at Sandra na nabuhay at namatay sa iba’t ibang katauhan sa mga nagdaang taon. Hanggang sa nagkasama na rin sila at mag-isang dibdib. Isa ito sa official entries sa 1989 Metro Manila Film Festival at napanalunan nito ang 11 awards including Best Picture, Best Director, Best Actress, Best Actor at Best Supporting Actress for Cherie Gil. Nanalo rin si Eddie bilang Best Director sa FAMAS.

***

ABAKADA… INA (2002)

Ang huling pelikulang dinirek ni Eddie na pinagbidahan ni Lorna Tolentino bilang si Estela, isang mangmang na ina ng tatlong babae at nagtitinda sa palengke. Hindi siya marunong magbasa at magsulat. Ang kanyang mister na si Daniel (Albert Martinez) ay hindi makapasa sa pagiging isang seaman at kargo sila ng ina nitong si Matilda (Nida Blanca) na ayaw matulad ang kanyang mga apo sa ina nilang walang edukasyon. Pero pinatunayan ni Estela na dahil sa pagmamahal niya sa kanyang pamilya ay magagawa niyang matutunan ang lahat kahit na paunti-unti. Nanalo ito bilang Best Picture at Best Director sa FAP. Naging Best Actress naman si Lorna sa FAMAS at FAP.