Mga ‘di malilimutang litanya, aral ni Eddie

SPECIAL FEATURE Ni Ruel Mendoza

TANAW-BALIK:

Isa si Eddie Garcia sa masarap kapanayamin dahil marami kang mapupulot na words of wisdom.

Kapag kausap mo si Eddie, wala kang mararamdaman na pader dahil kung ano ang gusto niyang sabihin, malinaw niyang sasabihin iyon na may kasamang ngiti.

Una naming na-encounter si Eddie sa shooting ng pelikula nila ni Nora Aunor na “Bakit May Kahapon Pa?” noong 1996. Very accommodating at walang hindi sinagot si Eddie sa mga naging tanong namin sa kanya. Kaya hindi kami magtataka kung bakit marami ang huma­hanga sa kanya dahil sa pagiging isang disente at mapagbigay niyang tao.

Kaya sa aming pag-research ng mga unforgettable quotes ni Eddie, mas marami ka pang malalaman sa kanya bilang isang tao at hindi lang bilang artista na nagsambit ng mga movie lines na “Marami ka pang kakaining bigas!” (from “Batas Sa Aking Kamay”) at “Hindi ako bakla!” (from “Nagalit Ang Buwan Sa Haba Ng Gabi”).

***

Heto si Manoy bilang isang tunay na tao…

“If I didn’t join the movies, probably I’ll be, dead.” – Nasabi ito ni Eddie pagkatapos ng kanyang career bilang isang Philippine Scout.

Hindi na siya nag-enlist ulit dahil nagdesisyon siyang mag-artista. Kung pinagpatuloy pa raw niya ang pagiging sundalo, tiyak na ikamamatay niya ito.

***

“What you could do today, do it now, so you could do something else tomorrow.” – Ito ang paboritong motto ni Eddie dahil naniniwala siya sa professionalism na dapat ginagawa ng maraming tao at hindi lang ng mga tulad niyang artista.

***

“To me, an award is a bonus for a job well done. You do it well, maybe you win an award. That’s it.” – Para ito sa isang trabahong nagawa niya nang maayos.

Nasabi rin noon ng aktor na hindi siya naghangad ng maraming awards. Pero kung mabigyan siya, ibig sabihin ay may nagawa siyang tama.

***

“When you’re given a role, it’s the best recommendation for your next project.”­ – Para kay Eddie, you are as good as your last role.

Kahit na raw most awarded actor siya ng industriya, hindi raw excuse iyon para hindi pa niya higitan ang hu­ling pagganap niya sa pelikula. Kailangan ay may growth ang isang aktor sa bawat proyekto nito.

***

“Courage is taking risks.” – Hindi nga namimili ng ga­gampanan na papel si Eddie. Mapa-bida or kontrabida, bakla, manyakis, pari o hoodlum, binibigay ni Eddie ang kanyang 100 percent na performance parati.

***

“When I suffer, everybody suffers. I don’t shout, I don’t get mad…I just don’t feed them.” – Ito ang nasabi ni Eddie bilang isang film director. Hindi raw siya ang tipo na maninigaw sa set kapag may nagkakamali. Ipaparamdam lang daw niya na may kulang sa performance at bahala na raw ang artista na hanapin ang kulang na iyon.

***

“Money earned but not spent is not your money… The reason you earn is because you want to spend.” – Wala nga naman tayong nababalitaan na may multi-million mansion o may magarang sasakyan si Eddie.

Hindi naging ugali ni Eddie ang magyabang kung anong meron siya. Simple lang pero kuntento siya sa buhay na hangad niya simula noong mag-artista siya.

***

“I’m not a dreamer. I’m a realist.” – Nasambit ito ni Eddie nang tanungin siya kung may balak ba siyang pasukin ang politics.

Ilang beses na raw siyang inalok na tumakbo sa iba’t ibang posisyon sa gobyerno, pero wala raw siyang pangarap na pasukin ang mundong ito. Masaya raw itong mag-endorse ng mga politikong alam niyang makakatulong sa marami.

***

“Women should be treated delicately. They should be put on a pedestal. She should be worshipped. I’m a one-woman man.” – Kaya naman walang na-link na sinumang female celebrity kay Eddie dahil malaki ang respeto nito sa babaeng naging bahagi na ng buhay niya.

Hindi rin daw tama ang paghaluin ang kalokohan sa trabaho. In other words, “don’t shit where you eat!”

***

“Everything in moderation.” – Ito ang paboritong sabihin parati ni Eddie kapag tinatanong siya tungkol sa kanyang longe­vity sa showbiz. Para manatiling balanse ang buhay, hindi ito dapat sobra at hindi rin dapat kulang. Dapat ay tamang-tama lang.

***

“When your time is up, you’re dead, people forget about you…I don’t care about legacy.” – Naniniwala si Eddie na panandalian lang ang pagiging sikat.

Hindi ito permanente. Kapag wala ka na sa mundong ito, makakalimutan ka ng maraming tao dahil mababaling na ang atensyon nila sa iba.

Well…