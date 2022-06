Mga delegado ‘di aabalahin ng BI

Tiniyak ng Bureau of Immigration (BI) na papadaliin nito ang mabilis at walang problemang pagpasok ng mga dayuhang dignitaryo at bisita na dadalo sa inagurasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. ngayong Huwebes.

Sa isang pahayag, sinabi ni BI Commissioner Jaime Morente ang mga opisyal ng ahensiya sa paliparan ay inatasan na magbigay ng port courtesy sa mga darating na dayuhang delegado upang mapadali ang kanilang pagpasok sa bansa.

“We have already put in place the mechanisms and procedures to ensure that these foreign visitors are given priority in the conduct of immigration formalities upon their arrival at the airport,” sabi ni Morente. (Mina Navarro)