Mga dating opisyal hahabulin! Agri, SRA, BOC ‘bulag’ sa smuggling- Ejercito

Kinastigo ni Senador Joseph Victor ‘JV’ Ejercito ang Department of Agriculture (DA), Sugar Regulatory Administration (SRA) at Bureau of Customs (BOC) sa pagbabalewala ng mga ito sa lumalalang sitwasyon ng agricultural smuggling sa bansa.

Sa isang press conference, binatikos ni Ejercito ang opisyal ng mga ahensyang nabanggit dahil sa pagkabigong ipatupad ang Anti-Agricultural Smuggling Act, na kanyang iniakda.

“Now that this issue has become really important, siguro, it’s really about time that we look into these SRA officials, DA officials, BOC officials, doon sa mga talagang nagkulang. ‘Di nga lang nagkulang, mukhang nagbulag-bulagan,” sabi ni Ejercito.

“Sabi ko nga, mas magastos, mas mahal ‘yong pampabulag. Mukhang tumitingin sila sa kabila. Alam naman natin na nangyayari, ‘di ba?” dagdag pa niya.

Nagbabala pa ang senador na sasampahan ng kaso ang pabayang mga opisyal ng DA lalo na iyong nagbulag-bulagan sa agricultural smuggling sa nakalipas na anim na taon.

“Unang-una, that’s their responsibility: to really stop smuggling and protect our farmers and the industry itself. So, doon palang, palagay ko, they are remiss. Probably, we can already study the filing of charges against these officials who were remiss in their duties. Kumbaga, pinabayaan nila in the past six years,” ani Ejercito.

“Hindi naman siguro magkakaganito kalala ang problema ng ating agricultural industry had they done their jobs, kung talagang ginawa nila ang task nila,” dagdag pa niya.

Kung natutukan at nadakip lang ng aniya ng BOC ang mga agriculutural smuggler, maiiwasan na ang problema sa kakapusan ng suplay ng asukal sa bansa.

Ani Ejercito, ang nadiskubreng asukal na itinago sa mga warehouse ay patunay lamang na ang kakulangan sa suplay ng asukal sa bansa ay kagagawan ng mga agricultgural smuggler.

“Ang sabi, may shortage. Pero mukhang artificial shortage, because the warehouses, nakita naman natin, noong biglang nag-raid ang Customs, bigla silang nagising (na) ang dami-dami palang supply ng sugar,” sabi ni Ejercito.

“Probably, they are hoarding. ‘Yong mga traders are hoarding these products intentionally para tumaas ang presyo,” saad pa niya. (Dindo Matining)