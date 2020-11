Mga COVID patient sa tent nilipat ng hotel

Inilikas ng Department of Health (DOH) at inilipat ang mga COVID19 patient at mga staff na nasa Temporary Treatment and Monitoring Facilities (TTMFs) sa Oplan Kalinga Hotels sa metropolis.

Ayon sa DOH, kabilang sa mga pasilidad ang Ninoy Aquino Stadium (NAS), Rizal Memorial Coliseum (RMC), Philippine Arena, at Philippine International Convention Center.

Nabatid na 36 pasyente at 26 staff ng NAS ang inilipat sa Nice Hotel sa Mandaluyong; 41 patients at 26 staff ng RMC sa Nice Hotel Arayat; 41 patients at 15 staff mula sa PH Arena ang dinala sa Nice Hotel McArthur, at 28 patients at 32 staff ng PICC, ang inilipat sa Nice Hotel North Edsa. (Juliet de Loza-Cudia)