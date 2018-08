Mga congressman na adik sa pera, i-rehab — Ping

I-TOKHANG at i-rehab. Iyan ang suhestiyon ni Senador Panfilo “Ping” Lacson na gawin sa ilang mambabatas sa Kamara na pumalag sa pagtapyas sa kanilang budget.

“2019 National Budget standoff: Some congressmen are protesting the budget cuts for ‘their infra projects’ aka PDAF,” sabi ni Lacson sa kanyang Twitter account.

“They need massive detox and full rehab so they can lick the more dangerous addiction for money. Tokhang may be good after all,” dagdag pa ng senador.

Diin ni Lacson, isa sa mga dahilan ng pagsuspende ng Kamara sa budget hearing ay maaapektuhan nito aniya ang kanilang budget para sa distrito.

“Those who are holding hostage the 2019 budget and openly protesting because their projects in their districts will suffer,” nang matanong si Lacson kung sino ang mga kongresistang tinutukoy niya.

Mariing umangal ang Kamara sa cash-based budget na itinutulak ng gobyerno dahil nais nila ang obligation-based budget na aabot ng dala­wa o higit pang taon ang pondo na ibinigay sa mga kongresista.