Mga cong tinukuran buwanang subsidy sa mga PWD

Parami ng parami sa hanay ng mga mambabatas ang nagpahiwatig ng pagsuporta sa panukalang batas na isinusulong ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) para sa buwanang cash assistance sa mga indigent persons with disability (DSWD) lalong lalo na yung nangangailangan ng buwanang maintenance medication.

Ayon kay DSWD Sec. Erwin Tulfo, natutuwa sila dahil marami sa hanay ng mga kongresista ang nangangakong susuportahan ang PWD bill.

Ang House Bill 1754 o ang “Act Providing Subsidy for Indigent Persons with Disability “ ay ipinanukala ng mga ACT-CIS Congressmen na sina Edvic Yap, Jocelyn Tulfo, at Jeff Soriano, gayun din sina Benguet Congressman Eric Yap, at Quezon City 2nd District Cong. Ralph Tulfo.

Ayon kay Sec.Tulfo, nangako na rin si Ormoc Rep. Richard Gomez, Quezon City 3rd District Cong. Franz Pumaren, at 4th District Rep. Marvin Rillo na susuportahan ang naturang batas para sa PWDs.

Nakipagkita rin kay Sec. Tulfo kamakailan ang magkapatid na Congressman ng Cavite na si Jolo Revilla at Bryan Revilla ng Agimat Partylist para sabihin na tutulong sila para agad mapasa ang nasabing batas.

Sinabi ng Kalihim ng DSWD, hindi man kalakihan pero kahit papaano may pandagdag sa pambili ng gamot o mga personal pangangailangan, ng mga kababayan nating may kapansanan.

Nabatid na maging sina Sens. Bong Revilla at Raffy Tulfo ay nagpahiwatig na rin ng pagsuporta sa nasabing panukalang batas kapag umakyat na ito sa senado .