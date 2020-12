Mga cong kinalkal ng task force korap

Kinumpirma ni Justice Secretary Menardo Guevarra na ang binuong anti- corruption task force ni Pangulong Rodrigo Duterte ay nakatanggap ng mga reklamo at binubusisi na ang alegasyon sa ilang mambabatas na sangkot sa mga iregularidad sa mga proyekto ng pamahalaan.

Sinabi ni Guevarra na siyang head ng task force na halos lahat ng iregularidad ay may kinalaman sa mga infrastructure project.

Nalaman na noong nakalipas na linggo may limang mambabatas ang inireklamo sa task force.

Gayunman ay tumanggi si Guevarra na pangalanan ang mga mambabatas dahil isasailalim pa sa proseso ang reklamo na isinampa laban sa kanila.

“We can’t mention their names until we have validated that the allegedly [irregular] transactions in which they are said to have participated are backed by substantial and credible evidence,” ayon kay Guevarra.

“Most, if not all, of the transactions subject of these complaints involve public works projects,” dagdag pa ng Kalihim. (Juliet se Loza-Cudia)