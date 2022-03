Mga cong, gov bumuhos kay Leni

Dalawang lider sa Kongreso at limang gobernador ang kamakailan ay naghayag ng kanilang suporta para sa kandidatura pagka-pangulo ni Vice President Leni Robredo.

Ang mga kaalyado na ni Robredo at nangakong ikakampanya siya ay sina House Deputy Speakers Rufus Rodriguez (Cagayan de Oro 2nd District congressman) at Mujiv Hataman (Basilan congressman) at mga gobernador na sina Ben Evardone (Eastern Samar), Edwin Ongchuan (Northern Samar), Eugenio ‘Bong’ Lacson (Negros Occidental), Daniel Fernando (Bulacan) at dating Gobernador Alvaro Antonio (Cagayan).

Pinili ng pitong pinunong kalalakihan si Robredo, ang tanging babaeng kandidato pagka-pangulo

bilang karapat-dapat na mamuno sa higit sa 100 milyon na Pilipino sa loob ng anim na taon.

Para sa kanila, si Robredo ay isang matapang na lider, mabilis umaksiyon at handang magbigay ng ayuda anumang oras. Napatunayan na niya ito sa napakaraming proyekto ng kanyang Angat Buhay program sa ilalim ng Office of the Vice President (OVP).

Hinikayat ni Hataman ang kanyang mga kapwa Muslim na iboto si Robredo dahil sa malalim niyang pang-unawa sa mga issue sa Mindanao.

“Naiintindihan niya tayo; naiintindihan niya ang ating kasaysayan at ang ating karanasan. At dahil dito, naiintindihan din niya ang mga isyung kaharap natin sa kasalukuyan, at ang mga solusyon dito,” sabi ni Hataman, Miyerkoles, ika-16 ng Marso.