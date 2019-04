Mga concert ni Vice Ganda sa US sold out

Si Anna Puno pala ng StarMedia Entertainment, Inc. ang producer ng first leg ng concert series ni Vice Ganda sa Amerika. Kanya ang sa Chumash Casino on May 3 at Pechanga Casino naman on May 5.

Alam mo ba, Dondon, ang bongga nga dahil ilang days ago pa ay sold out na ang sa Chumash Casino concert ni Vice at ‘yung sa Pechanga Casino naman ay paubos na rin. No wonder at palaging nakangiti si Anna.

Actually, favorite producer ni Vice si Anna dahil palaging sold out ang shows ng StarMedia Entertainment, Inc., huh! Ang bongga!