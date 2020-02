Mga Chinese POGO worker obligahing mag-ID

IGINIIT ni ACT-CIS Cong. Eric Yap na bigyan ng identification card (ID) ang lahat ng Chinese worker sa bansa, lalo na ang mga nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming­ Operation (POGO).

Ayon kay Cong. Yap na siyang Chairman Committee on Games and Amusement sa Kongreso, ang pagbibigay ng ID sa mga Chinese at POGO worker ay upang mabatid at mamonitor kung sino-sino ang ligal at iligal na nagtatrabaho sa bansa.

Aniya, malalaman din kung sino sa kanila ang nagbabayad ng buwis sa Bureau of Internal Revenue (BIR).

Nais din ng mambabatas na nakarehistro sa Philippine Amusement and Gaming­ Corporation (Pagcor) at Bureau of Immigration (BI) ang ID na ibibigay sa mga Chinese POGO worker.

“Kapag may ID sila, madali nating malalaman kung ligal o iligal ang pagtratrabaho nila sa ating bansa at mamomonitor din kung nagbabayad sila ng buwis sa BIR dahil nakarehistro ang ID nila sa PAGCOR at Bureau of Immigration” ani Cong. Yap.

Sinabi ni Cong. Yap, magiging madali na ring hanapin ang mga Chinese na suma­bit at may kaso kapag may ID ang mga ito.

Magpapatawag si Cong. Yap ang pagpupulong at iimbitahan ng kanyang Komite ang iba’t ibang ahensiya para mapag-usapan ang mga guildline hinggil sa issuance ng naturang mga ID.