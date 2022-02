Mga Celebrity buking sa Illegal Campaign

BAWAL gamitin ng mga celebrity ang kanilang mga social media platform para iendorso o ikampanya ang mga kandidato sa Eleksiyon 2022.

Sa isinagawang virual press briefing kahapon, sinabi ni Comelec spokesperson James Jimenez na posibleng makuwestiyon ang mga celebrity na manga­ngampanya ng mga kandidato sa kanilang mga social media account dahil maaari itong ikonsidera bilang ‘donated advertising air time’.

Magiging isyu umano ang paggamit sa Facebook, YouTube, Instagram o TikTok para ikampanya ang kandidato dahil lalabas na donasyon ito ng air time para sa mga kandidato.

Sa ilalim ng election laws, dapat din muna umanong magbakasyon o mag-leave sa kanilang mga programa ang mga kumakandidato para hindi nila ito magamit para sa pansariling interes.

“So referring to candidates, in the first place, for them to take a leave, but for endorsers to maybe not use their programs or platforms to campaign for candidates because that might be considered donated air time,” ani Jimenez.

Nauna nang inilunsad ng Comelec ang Campaign S.A.F.E. e-rally kung saan ay maaaring magsagawa ng online political rally ang mga kandidato sa pagka-presidente at bise presidente sa loob ng tatlo hanggang 10 minuto alinsunod na rin sa layunin ng pamahalaan na maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa. (Mia Billones/Juliet de loza-cudia)