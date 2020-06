Mga Cebu nurse humingi ng saklolo

Nagpasaklolo na sa gobyerno at pribadong sector ang mga nurse sa Cebu City na pagod at may mababang morale dahil sa patuloy na pagtaas na kaso COVID-19 sa probinsya.

“The morale of our nurses is simply very low right now. They need much support,” sabi Dr. Peter Mancao, public relations officer ng Cebu Medical Society.

Nagbanta na rin ang mga ito na posibleng hindi na nila magampanan ang pagiging frontliner kung hindi matutugunan ang kanilang mga pangangailangan kaya naman matindi ang kanilang apela na i-focus sa mga medical frontliner ang suporta para malabanan ang paglobo ng virus sa Cebu City.

Ayon kay Joseph Stephen Descallar, president ng Cebu chapter ng Philippine Nurses Association (PNA), na marami sa mga nurse ang gusto nang mag-quit dahil sa takot at kawalan ng hazard pay.