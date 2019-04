Mga cabinet member sa China trip tinawag na superstar ni Duterte

Dahil sa matagumpay na misyon sa China, tinawag ni Pangulong Rodrigo Duterte na mga ‘superstar’ ang kanyang miyembro ng gabinete na kasama sa kanyang delegasyon sa pagdalo sa 2nd Belt and Road Forum for International Cooperation sa Beijing, China.

Sa kanyang talumpati matapos saksihan ang palitan ng mga kasunduan at mga naisarang kontrata ng kanyang mga gabinete sa grupo ng Chinese Businessmen Huwebes nang gabi, kinilala ng Pangulo ang naging pagsisikap ng kanyang mga kasamang gabinete para maisara ang mga kasunduan na inaasahang makakapagbigay ng dagdag-trabaho sa mga Pilipino.

Kabilang sa mga tinawag na ‘superstar’ ng Pangulo sa panimula ng kanyang talumpati ay sina Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., Finance secretary Carlos Dominguez III, Public Works and Highways Secretary Mark Villar, Labor Secretary Silvestre Bello III at iba pa.

Sinabi ng Pangulo na matagumpay ang pagdalo nila sa Belt and Road Forum dahil maraming mga papasok na negosyo sa bansa, habang ang mga produkto ng Pilipinas gaya ng buko at pinya ay bibilhin ng China.

Kabuuang 19 na kasunduan ang nasel­yuhan ng delegasyon ng Pangulo sa China na nagkakahalaga ng US$ 12.165 billion at inaasahang magbibigay ng dagdag na trabaho para sa mga Pilipino.

Sinabi ni Pangulong Duterte na masaya siya sa tagumpay ng China trip dahil maituturing itong ‘vote of confidence’ sa paglago ng oportunidad sa ekonomiya ng Pilipinas.

“I’m happy to witness the exchange of signed business agreements between the Philippines and Chinese companies. This is a vote of confidence in the growth and prospects of the Philippine economy, for which we are thankful,” anang Pangulo.