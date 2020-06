Mga bus stop sa EDSA, pinako na

Handang-handa na ang Department of Transportation (DOTr) sa mga bus stops nila sa EDSA para sa carousel-type buses.

Sinabi ni DOTr Senior Consultant Alberto Suansing sa isang panayam na ang nasabing hintuan ay nakalaan lamang sa accredited carousel-type at point-to-point buses.

“Unang una, kakaunti lang ‘yung bus na iikot dito unlike before, you have 2,800 buses na dadaan dito. Right now ang dadaan lang dito sa busway is ‘yung 550 na bus para dito sa carousel tsaka yung P2P na bus.”

Ayon kay Suansing, bukod sa bawal magkarera, hindi magbababad ang mga bus dahil 2-minuto lang ang laang oras sa mga ito.

“Tsaka ‘yung mangyayari diyaan, hindi kagaya noon, bumababad ‘yung bus sa bus stop kasi nagaantay ng pasahero, ito after two minutes takbo, tsaka bawal mag-karera.”