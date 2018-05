Mga buntis pakikiligin nina Jay-R, Markki

Tuloy ang pangunguna ng DZMM sa serbisyo-publiko, sa pagdaraos nito ng HaPINAY Day: DZMM Buntis Congress ngayong Linggo (Mayo 20) ng 10 am sa Robinsons Place, Las Piñas Activity Center para magdala ng saya, bagong kaalaman, at tulong sa mga kababaihan.

Ngayong taon, mas marami pa ang mapaglilingkuran ng AM radio station ng ABS-CBN dahil hindi na lamang para sa mga nagdadalantao ang proyekto, kundi pati na rin sa mga nanay, tita, lola, at dalaga.

Bukod kasi sa Buntis Tips o impormasyon sa pangangalaga sa kalusugan habang nagbubuntis hanggang sa pagpapasuso at paggawa ng pagkain ng bata, matututo rin ang mga dadalo ng Ganda Tips para mapanatili ang kagandahan at magandang pangangatawan, at Wais Tips sa pamamalakad ng tahanan at pagpapalaki ng mga anak. Maliban sa mga eksperto tulad nina Dr. Bles Salvador, Cory Quirino, Dr. Luisa Ticzon-Puyat, Dr. Lulu Marquez, Atty. Claire Castro, at Vic Garcia, dadayo rin sina Joshua Marquina, Markki Stroem, at ang prince of RnB na si Jay-R para pakiligin ang mga HaPINAY.

Magkakaroon din ng mga booth na libreng makakapag-pakonsulta ang mga Kapamilya tungkol sa pagbubuntis, isyung pangmag-asawa, at pagkalinga sa mga batang may espes­yal na pangangailangan. Libo-libo na ang napaglingkuran ng DZMM Buntis Congress sa loob ng 16 na taon na pagsasagawa ng proyekto.