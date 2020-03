Mga broker sa Customs dinaga sa virus outbreak

Hiniling ng mga Customs broker sa Administrasyong Duterte na ikandado ang Port of Manila at iba pang pantalan sa bansa kasunod ng ipinatupad na enhance community quarantine sa buong Luzon upang makontrol ang pagkalat ng coronavirus disease (COVID-19).

Sa isang liham na pinadala sa Bureau of Customs, binanggit dito nina Professional Customs Brokers Association of the Philippines chairman Reynaldo Soliman at president Saturnino Galing ang kakulangan ng manpower bunga ng pinatutupad na lockdown.

Malalagay din, anila, sa peligro ang kalusugan ng mga port worker kaya makabubuting isara na ang mga port.

“Petition to declare entire port of entries be temporary close until the situation is declared none hazardous to human health for the stakeholders pursuant to President Declaration that all citizens are mandated to stay at home except the flow of goods which are basic necessity in combating the COVID-19. Also provide procedure that can facilitate such shipment pursuant under state of calamity as declared by the President,” ayon pa sa liham nina Soliman at Galing sa BOC.

Subalit ayon sa mga source sa industriya, babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas kung pagbibigyan ng kahilingan ng mga customs broker dahil 90 percent ng pagkain ng pumapasok sa bansa ay bumabagsak sa Luzon, partikular sa Maynila.

Binanggit pa ng source na lalo lamang lalaki ang kita ng mga broker dahil maniningil ito ng malaki sa mga kliyente para mailabas sa pantalan ang kanilang mga epektos.

Sa liham nina Soliman at Galing, nagpaliwanag sila na nahihirapan ang mga customs broker sa pag-release ng shipment ng kanilang kliyente dahil sa hindi naman ito kasama sa binigyan ng exemption ni Pangulong Duterte sa pinatupad na lockdown.

Upang mapangalagaan umano ang kalusugan ng kanilang miyembro, pati na ang mga opisyal ng BOC, port worker, truck driver at mga pahintante, makabubuting isara na lamang ang Port of Manila at iba pang pantalan sa Luzon.

Ang kanilang petisyon ay pinadala na rin sa Office of the President, Department of Trade and Industry, Department of Finance at COVID-19 Inter-Agency Task Force.