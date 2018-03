Mga boylet nabitin sa kaseksihan ni Glaiza

Hayan, o! Nakipagsabayan na rin si Glaiza de Castro sa pagpapakita ng kanyang kaseksihan sa iba nating sexy celebs.

Sa kanyang Twitter account, nag-post nga siya ng kanyang pa-abs at pa-cleavage na minsan lang niyang gawin dahil medyo mahiyain pa ang Kapuso actress.

Pero, since summer na nga at naghahanap siya ng isang getaway to explore our country, hayun, pa-sexy effect na rin siya. Tama lang dahil alangan namang mag-Maria Clara attire siya sa dagat, huh!

‘Yun nga lang, medyo dismayado ang male species dahil hindi pa raw ito itinodo ng singer-actress. Naka-shorts pa rin ito to cover her medyo long legs na mukhang okey naman ang shape.

Tila nagsa-sun bathing ito na may island background na pa-smile-smile pa siya na ini-enjoy ang sun rays.

In fairness, toned ang kanyang katawan at konting work-out pa, eh, panlaban na rin siya sa iba nating mga sexy actress.

Aba, iba rin ang gayuma ni Glaiza. ‘Yun nga lang, up to now, bokya pa rin ang kanyang lovelfe, noh! Korek!