Mga botika sasaklolo na sa vaccine rollout

Nagpasaklolo na ang National Task Force (NTF) Against COVID-19 sa mga pribadong botika para ipagpatuloy ang bakuna rollout bunsod ng kakapusan ng tauhang magsasagawa ng pagbabakuna.

Sinabi kahapon ni NTF medical adviser Dr. Ted Herbosa na nakikipag-usap na ang task force sa ilang pharmacy at drugstore para payagan ang mga itong magsagawa ng pagbabakuna sa gitna ng paglobo ng kaso ng COVID dahil sa pinaniniwalaang Omicron variant.

“Nakipag-usap ang National Task Force last week sa ating private mga botika at pharmacies. Magkakaroon tayo ng parang trial na isu-supply ang bakuna [sa kanila],” ani Herbosa sa panayam kahapon sa Super Radyo dzBB interview at nababahala sa kawalan ng vaccinator sa ilang bakuna center.

“‘Yun ang naging solus­yon natin diyan sa pagkonti ng mga vaccinators. Sabi namin, baka willing naman ang private sector. At totoo naman, may mga drugstore brand—hindi ko naman masabi ang pangalan kasi private sila ay willing maging vaccine sites,” dagdag nito.