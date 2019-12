Mga bossing ng Dos standing ovation kina Sarah, Sharon, Regine

Muli na namang pinatunayan ng ABS-CBN na sila ang home of the country’s brightest stars sa pagsasama-sama ng naglalakihang Kapamilya celebrity sa Christmas special nito na ginanap sa Araneta Coliseum.

Punong-puno ang Big Dome ng masusugid na tagahanga ng ABS-CBN, lalo na ng love team na rinig na rinig hanggang sa TV ang hiyawan.

Pero ang isa sa highlights talaga ng buong event ay ang diva performance nina Sarah Geronimo, Sharon Cuneta at Regine Velasquez. Ang galing ng nakaisip ng production number na ‘yon dahil bituin sila ng kani-kanilang henerasyon at pinagsama-sama sila sa iisang entablado. Mga reyna talagang maituturing!

Sa ending ng kanilang diva-medley performance, hindi napigilang magbigay ng standing ovation ng mga bossing ng ABS-CBN, kasama ang chairman emeritus na si Gabby Lopez. Ganoon sila kahusay!

Isa ring tumatak na performance ang paggiling ni Vice Ganda sa dyowa niyang si Ion Perez. Nagpaka-Lady Gaga ang unkabogable star na hinagis-hagis pa na parang cheerleader. Hindi rin niya pinalampas na magpatawa dahil sabay sa pagbato sa kanya sa ere, natanggal ang kanyang wig na nagpakita sa panot niyang buhok.

May surprise performance din ang KPop group na Momoland. Sosyal ‘di ba, may international stars!

Syempre, nandoon din ang naglalakihang loveteams na pinangunahan ng KathNiel at LizQuen. Kahit sa TV lang, ramdam na ramdam ang mainit na suporta ng kanilang fans na halos okupahin na ang buong Araneta. Dagundong talaga kada tatapak sila ng stage.

Comment ng netizens, nakakatuwa raw na kahit isang beses sa isang taon nakikita nilang nagtitipon ang kanilang idols. Talagang patunay daw na family is forever dahil at isang pamilyang nagpapasaya ang ABS-CBN sa mga manonood.

Dagdag pa ng ilan, parte na raw kasi talaga ng mga Pilipino ang Dos, at parang ang hirap daw isipin kung mawawala ito sa kanilang mga buhay.

Sabi nga, hindi nila matatanggap ‘pag nawala ang Dos.

Mga Kapamilya fan nanawagan ng #NoToABSCBNShutdown

Speaking of Kapamilya fans, ipinakita nga nila ang puwersa nila sa star-studded na pagtitipon ng ABS-CBN Christmas Special noong Martes ng gabi (Disyembre 10).

Sa dami ng mga fan ng iba’t ibang artista at programa ng ABS-CBN, napaisip nga ang marami kung ano ang mangyayari kapag tuluyan nang nanganib ang pagkuha nito ng broadcast franchise sa Kongreso. Kung hindi nga ma-renew ang franchise ng ABS-CBN, paano na ang trabaho ng mga empleyado nito, lalo na ang mga artistang nagbibigay ng saya sa kanila?

Kaya may mga nababasa na kami sa Twitter na iba’t ibang fan clubs ng Kapamilya star na planong mag-rally, na hindi malabong mangyari, dahil ngayong 2019 pa lang ay kusa na ngang nag-trend ang hashtag na #NoToABSCBNShutdown sa Twitter na Kapamilya fans din ang may kagagawan.

Nag-iisip na nga ang mga fan sa kung paano “isalba” ang mga favorite star nila.

“Because of ABS-CBN i got to know Bea Alonzo. She’s an enough reason to support this hashtag,” sabi ni @beaalonzoproj.

“Can’t imagine my life without watching to ABS CBN especially Its Showtime,” sabi ng Twitter user na si @ILoveViceIon.”

Si @jskylinegtr naman, nag-post ng pictures nina Maja at Janella at sinabing, “Save Team Salvador. We don’t want to end on March 30!”

Maraming fans din ang nag-emote sa social media kung paano nabago ng ABS-CBN ang buhay nila.

“I grew up with ABSCBN, it’s a very big part of my childhood and my life. The artists here are a big inspiration to kids, to people who are fighting for their lives and to people who want to forget their problems for a while. So please, do not take ABSCBN down,” sabi naman ni @ViceralxPerez.

Kung si Sen. Ralph Recto ang nagsusulong ng panukalang ma-renew ang franchise ng Kapamilya network, ang asawa niyang si Rep. Vilma Santos-Recto naman ang isa sa maraming sponsors ng bill sa House of Representatives para ma-renew ang prangkisa ng ABS-CBN.

Marami na rin ang nababahala na mawawalan ng trabaho ang 10,000 na empleyado. Hindi rin maiiwasan na mabahala ang fans dahil pati mga iniidolo nilang artista ay mawawalan din ng hanapbuhay.

Well, abangan na lang natin ang hakbang na gagawin ng mga fan.