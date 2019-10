Mga bisitang dayuhan pinag-iingat ng Palasyo

Pinag-iingat ng Malacañang ang mga dayuhan sa mga lugar sa Pilipinas na mapanganib.

Ang babala ay ginawa ng Malacañang kasabay ng pagdukot sa mag-asawang Briton at Pinay sa Zamboanga del Sur noong Biyernes.

Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na dapat mag-ingat ang mga bumibisitang dayuhan sa mga lugar na hindi nila kabisado sa bansa lalo na yaong mga lugar na mainit para sa mga dayuhan.

“They should always take care of themselves. Avoid places where danger lurks,” ani Panelo.

Gayunman, naniniwala si Panelo na isolated case lamang ang pagdukot sa mag-asawang Allan at Wilma Hyron.

Nilinaw ng kalihim na walang ipinapatupad na ban para sa mga dayuha sa Zamboanga del Sur kung saan dinukot ang mag-asawang Hyron.

Naniniwala si Panelo na kayang bantayan ng mga pulis at sundalo ang nabanggit na lugar para mahadlangan ang mga posibleng pagdukot.

“If there is only one incident lang naman eh, the PNP there and the Army can take care of that place,” dagdag ni Panelo.

Hanggang ngayon ay wala pang malinaw na sagot ang mga otoridad kung ano ang motibo sa pagdukot sa mag-asawa.